Un nouveau leak semble confirmer que du contenu Lego arrivera bientôt dans Fortnite.

Lego et Epic Games ont déjà annoncé l’année dernière qu’ils travailleraient ensemble sur du contenu « métaverse », mais selon le dataminer @HYPEX sur Twitter, ce nouveau contenu pourrait être lancé dès le 7 décembre 2023.

La mise à jour comprendra un skin de personnage Lego, des armes et des objets Lego, et même un tout nouveau mode. Ce mode devrait inclure des systèmes de HP et d’énergie, des lits réparateurs dans lesquels les joueurs pourront dormir, un gameplay minier, ainsi qu’une nouvelle approche de l’artisanat et de la gestion de l’inventaire.

HUGE FORTNITE x LEGO LEAK ‼️ Thanks to @BeastFNCreative & @SpushFNBR for letting me know:

– Release Date: December 7th as of now

– You play as an ACTUAL LEGO Character

– Items so far: LEGO Stud Gun, Workbenches, Beds, Fences, Catapults (& Prankster Catapults), Map Markers,… pic.twitter.com/IEPDAMnKAp

— HYPEX (@HYPEX) November 17, 2023