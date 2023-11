Cette année encore, l’une des stars des cadeaux de Noël qui se retrouvera le plus au pied du sapin de Noël sera la Nintendo Switch. Oled, Lite, normale, collector, que ça soit la première, une seconde d’appoint ou une pour l’épouse ou le petit frère, la console portable de Nintendo va prendre une place de choix dans les listes d’envie.

Et qui dit Nintendo Switch, dit transport, et comme souvent, il faudra une pochette de transport pour sécuriser tous les risques des trajets courts comme longs. Des pochettes, depuis 2017, il y en a de toutes sortes et on vous en a fait de nombreux tests. Mais si vous cherchez une pochette simple de transport, tout en sécurité, avec la possibilité d’embarquer aussi huit cartouches de jeux en plus, les pochettes Nacon qu’on vous présente ci-dessous vous sûrement répondre à vos attentes à un prix modeste : La pochette de rangement Switch Mario NNS533 et La pochette de rangement Switch Zelda classique NNS42Z.

Présentation officielle :

Rangez, stockez et transportez votre console en toute sécurité dans cette pochette officielle conçue pour votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite. Avec les deux boites de rangement pour vos jeux et deux autres pour vos cartes micro SD incluses, gardez toujours vos aventures préférées près de vous. Un support de visionnage ajustable est inclus pour profiter à fond des sessions détente.

Pochette rigide qui protège la console des coups et chocs

Accueille les protection Action Grips sous licence de R.D.S pour Joy-Con et la Nintendo Switch Lite avec son étui de protection.

Un support réglable transforme votre console en écran de visionnage partout où vous l’emmenez.

L’étui prévoit un espace de rangement sous la console Switch adapté aux boîtes de rangement. Tout rentre parfaitement.

Avis général :

Le plus important, la qualité de construction inspire confiance quant à la protection de la console.

Bien que désormais, c’est la norme, les compartiments internes sont intelligemment conçus, offrant amplement d’espace pour la console, les jeux et les accessoires, tout en maintenant une organisation efficace. La fermeture éclair solide garantit que tout reste en place et sécurisé, même lors de déplacements agités.

Même si peu utilisé, le petit renfort qui permet de jouer à votre console en mode « sur table » avec la possibilité de régler l’inclinaison est vraiment bien pensé.

La surprise RIG 200HS Playstation :

Petite surprise de Nacon, nous avons reçu en test aussi les écouteurs Earphone RIG 200HS Playstation. Ils sont compatibles avec la Nintendo Switch, comme tous les écouteurs du monde. L’avantage des écouteurs, c’est la forme intraoculaire et les nombreux embouts proposés pour épouser toutes les formes d’oreilles. On a eu la bonne idée de les emmener en vacances avec notre Nintendo Switch. Et ils ont fait le job, surtout dans l’avion.

Les écouteurs ont un micro détachable ce qui permet de choisir ou pas d’avoir le long bec en plus. Ça tombe bien, puisqu’on a réussi à faire marcher le micro sur PS5, PC mais, logiquement, pas sur Nintendo Switch. Après, quant on sait le peu de jeux compatibles avec le micro de la console en ligne, ce n’est pas bien grave pour la console hybride. Bref, vous l’aurez compris, on recommande aussi les écouteurs Earphone RIG 200HS.