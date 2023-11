Après une annonce un peu forcée, suite à un leak (volontaire ?) d’Amazon, le retour du Roi des singes en jeu vidéo avait tout pour nous intriguer… Alors que celui-ci vient tout juste d’affronter Godzilla, le jeu qui nous intéresse aujourd’hui nous propose de revivre les jeunes années du Roi des singes sur l’île du crâne… Comme nous sommes du genre courageux et intrépides, nous avons tenté le voyage et vous trouverez dans les lignes qui suivent le résumé de notre excursion…

Le retour du roi ?

La dernière apparition de King Kong en jeux vidéo remonte à… 2005 ! Soit 18 ans… l’âge de la majorité comme on dit par chez nous. Sorti à l’époque en marge du film de Peter Jackson (dont il était tiré), cette adaptation était relativement réussie, mais finalement ce n’est pas celle qui nous intéresse aujourd’hui !

Commençons d’abord par quelques précisions sur les origines du Roi. Imaginé par Merian C. Cooper, King Kong a fait ses débuts au cinéma en 1933 dans le film du même nom réalisé d’ailleurs par Cooper et Ernest B. Schoedsack. Il reste à ce jour l’un des plus grands films de l’histoire et nous vous en recommandons vivement le visionnage (attention, il est en noir et blanc). Depuis le personnage s’est retrouvé dans plusieurs aventures et parmi les films les plus connus depuis lors, il y a eu le remake de Peter Jackson, le film dans le « monsterverse » Skull Island: Rise of Kong

et sa suite Godzilla Vs Kong. Malgré tout, la « licence Kong de Skull Island » appartient toujours à Cooper (enfin à ses héritiers), mais aussi à DeVito ArtWorks qui a notamment œuvré sur toute la partie visuelle (et notamment certains comics) ayant trait à Kong et se déroulant sur Skull Island. C’est donc dans un monde sans Godzilla, mais avec des monstres géants quand même, qu’évolue notre cher Kong pour ce nouveau jeu !

Ce nouveau jeu nous propose donc de suivre les aventures de Kong dans ses jeunes années, la mort de ses parents dans une clairière froide et humide, alors qu’il rentrait du cinéma avec sa… ah non, ce n’est pas le même personnage ça ! Blague à part, nous commençons l’aventure dans la fourrure de Maman Kong. Celle-ci, inquiète de ne pas voir Papa Kong et Bébé Kong rentrer, décide de partir à leur recherche… Quelle ne fût pas sa surprise de découvrir que ses deux mâles préférés ont été pris en traitre par un vilain raptor géant, qui en deux coups de griffes assassine Papa Kong et Maman Kong, sous les yeux horrifiés de Bébé Kong…

Tel Simba face à Scar, Bébé Kong file se planquer au plus profond de la jungle de Skull Island, hurlant de rage et de douleur et ne pensant qu’à une chose : se venger du dinosaure qui l’a privé de l’affection de ses parents.

Lu ainsi, on pourrait croire que c’est une histoire à dormir debout, mais pourtant, c’est bien celle qui nous est conté !

Le Roi des Kongs !

Skull Island: Rise of Kong est un jeu d’action / Beat Them All en 3D. Après l’introduction vous ayant permis d’incarner Maman Kong et d’essayer les différents mouvements et capacité dont dispose celle-ci, nous incarnons ensuite Bébé Kong… Enfin plutôt Kong (parce qu’entre temps il a grandi), mais dépourvu de presque toutes les capacités que l’on avait pu tester au préalable…

Notre personnage est donc capable d’avancer, de sauter (un peu difficilement) et de filer des coups de pattes ! Il peut même faire un petit enchainement (toujours le même par contre), pour se débarrasser des vilains méchants qui se dressent sur son chemin. Mais ce n’est pas tout, si vous faites bien attention aux touches sur lesquelles vous appuyez, vous pourrez décrocher un arbre planté au sol, afin de vous en servir en tant que gourdin ! Et encore plus fort que tout, vous serez même capable de creuser le sol (sans lui faire de dégât) pour ramasser des rochers à jeter sur les méchants ! Attention hein ! Il rigole pas Kong ! Il n’est vraiment pas content de ce qui est arrivé à ses parents !

Nous sommes donc condamnés à progresser ainsi dans les différents secteurs du jeu… Ces derniers sont détaillés sur une carte, malheureusement, jamais celle-ci ne nous permet de savoir où nous sommes et vers où nous diriger… Qu’à cela ne tienne nous direz-vous, il suffit de rugir en se frappant la poitrine, pour voir apparaitre au loin des sortes d’éclair faisant référence à des cris, vous indiquant alors la bonne direction à prendre… Mais souvent et même avec la meilleure volonté du monde, vous n’arriverez pas à faire mieux que tourner en rond sans trop savoir où vous rendre…

Au fil de vos pérégrinations, vous croiserez des vilains monstres, comme des crabes géants, des crabes MEGA géants, des pélicans dinosaures ou encore des raptors… Parfois, vous devrez même faire face à plusieurs de ces monstres dans des passages vous obligeant à « nettoyer la zone » de tous les ennemis pour progresser… Mais aussi pour gagner des points utiles pour débloquer des nouvelles capacités ! (Super Kong hein ?). Malheureusement le seul moyen de gagner ces points est en réussissant ces nettoyages de zone ou certains passages imposé par le jeu (ou des combats de boss) … Autant dire que ce n’est vraiment pas la panacée.

Le Roi est Mort !

L’ensemble s’avère alors très frustrant, car la difficulté est relativement mal dosée et les capacités dont disposent Kong ne nous sont pas très utiles face à des hordes d’ennemis. En effet, animés par leurs seuls cerveaux reptiliens, vos adversaires n’auront de cesse que de vous foncer dessus tous en même temps… Et bien évidemment, le système de combat est tellement mal pensé qu’il n’est possible de faire une parade que contre un seul ennemi à la fois (à condition de presser sur le bouton de contre au bon moment), alors que vos adversaires n’ont aucun souci à se jeter sur le roi des gorilles en même temps (et toutes griffes dehors évidemment !).

Cela engendre des gros problèmes au niveau de la difficulté. En effet certains combats contre des boss se sont avérés plus aisés que ceux contre plusieurs ennemis… Et même si l’on arrive à trouver relativement facilement des herbes pour refaire le plein de vie, on se retrouve assez souvent en très mauvaise posture et dans l’obligation de recommencer des combats plutôt pénibles, mais indispensables pour progresser…

Mais techniquement alors ? Qu’en est-il des apparats du Roi ? On parle de King Kong quand même ! Et bien très vite, c’est la douche froide… graphiquement le jeu ne sait pas sur quelle patte danser, proposant à la fois un aspect plutôt réaliste, emballé sous une couche de cel-shading… Sans oublier la grosse touche d’aliasing qui va bien. Au final, nous avons le ressenti que Kong a un peu les fesses entre trois chaises et qu’il se cherche un peu (et pourtant il prend le temps avec certains passages sources de ralentissements). Ce n’est franchement pas très beau en portable, mais c’est encore pire en docké !

D’un point de vue sonore, ça reste également très basique, même si le rugissement de Kong est plutôt correct, le reste l’est beaucoup moins. On a régulièrement une impression de « pas terminé » qui se dégage du titre, cela allant de certains décors relativement corrects, à d’autres franchement indigne d’une Nintendo Switch. Il en est de même pour les détails comme ces textes qui ne sont pas entièrement traduits en français, ou encore cette impossibilité de modifier l’affectation des touches ou encore pire, de désactiver les vibrations !

Si l’on en croit les déclarations des développeurs, le jeu a dû être terminé à la va-vite pour sortir à la date voulue et soyez assuré sur ce point qu’ils n’ont pas menti ! Le jeu manque très clairement des finitions qu’il aurait mérité… Là on a vraiment l’impression de jouer à une version alpha / début de bêta…

Conclusion 2.8 /10 Comme on pouvait le craindre, ce Skull Island: Rise of Kong est loin d'être une réussite… Graphiquement à la ramasse, une maniabilité pas terrible, une difficulté mal dosée et au final un intérêt proche du néant, le titre est une déception… Malgré les difficultés qu'a pu rencontrer l'équipe de développement, le King méritait mieux ! En tout cas, il ne mérite clairement pas votre achat, même si vous appréciez la licence, évitez de faire escale sur l'île du Crâne ! LES PLUS La tête de Kong petit, trop mignon !

