Le dernier classement des ventes de jeux au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 18 novembre 2023 est disponible.

Super Mario RPG et Persona 5 Tactica ont été les deux sorties les plus importants de la semaine, se classant respectivement à la 6ᵉ et à la 34e place. Il est intéressant de noter que les ventes de Super Mario RPG ont été légèrement inférieures à celles de Paper Mario : The Origami King.

Ailleurs, Hogwarts Legacy est en fait numéro 1 avec la nouvelle version Switch. Vous serez peut-être intéressé d’apprendre qu’il s’agit du troisième plus gros lancement sur Nintendo Switch cette année, derrière The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder.

# Title Publisher Last Week 1 HOGWARTS LEGACY WARNER BROS. INTERACTIVE 8 2 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III ACTIVISION BLIZZARD 1 3 EA SPORTS FC 24 ELECTRONIC ARTS 2 4 MARVEL’S SPIDER-MAN 2 SONY COMPUTER ENT. 4 5 SUPER MARIO BROS. WONDER NINTENDO 3 6 SUPER MARIO RPG Nintendo N/A 7 BLUEY: THE VIDEOGAME OUTRIGHT GAMES N/A 8 ASSASSIN’S CREED MIRAGE UBISOFT 10 9 NINTENDO SWITCH SPORTS NINTENDO 6 10 MORTAL KOMBAT 1 WARNER BROS. INTERACTIVE 33 11 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO 7 12 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA WARNER BROS. INTERACTIVE N/A 13 MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE WARNER BROS. INTERACTIVE 12 14 MINECRAFT NINTENDO 9 15 GRAN TURISMO 7 SONY COMPUTER ENT. N/A 16 FORSPOKEN SQUARE ENIX EUROPE N/A 17 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO 11 18 MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE UBISOFT N/A 19 GRAND THEFT AUTO V TAKE 2 12 20 MINECRAFT LEGENDS MOJANG N/A 21 FINAL FANTASY XVI SQUARE ENIX EUROPE N/A 22 GOD OF WAR RAGNAROK SONY COMPUTER ENT. N/A 23 LEGO 2K DRIVE TAKE 2 20 24 SONIC SUPERSTARS SEGA 20 25 FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH MAXIMUM GAMES 26 26 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE UBISOFT 17 27 MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES SONY COMPUTER ENT. N/A 28 JUST DANCE 2024 EDITION UBISOFT 36 29 THE CREW MOTORFEST UBISOFT 35 30 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY ACTIVISION BLIZZARD 21 31 THE LAST OF US PART I SONY COMPUTER ENT. N/A 32 STAR WARS JEDI: SURVIVOR ELECTRONIC ARTS 22 33 THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM NINTENDO 18 34 PERSONA 5 TACTICA ATLUS N/A 35 NBA 2K24 TAKE 2 N/A 36 RESIDENT EVIL 4 CAPCOM 17 37 CYBERPUNK 2077 BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT N/A 38 ROBOCOP: ROGUE CITY NACON 13 39 THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 36 40 THE GRINCH: CHRISTMAS ADVENTURES OUTRIGHT GAMES 19