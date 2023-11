Cette année, pour les offres du Black Friday, des milliers de jeux Nintendo Switch sont en promotion sur le Nintendo eShop, et des remises sur des packs et produits dérivés sont également disponibles sur My Nintendo Store. Les offres chez nous sont disponibles ici. Aux États-Unis, les promotions se nomment les Cyber Deals t se terminent aussi le 3 décembre (11:59 PM PT).

– Baldur’s Gate + Baldur’s Gate II – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Bayonetta 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Bayonetta Origins – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Cadence of Hyrule – $27.98 + Season Pass (prix de base : $39.98)

– Cadence of Hyrule Season Pass – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Cuphead + The Delicious Last Course – $19.43 (prix de base : $26.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Disney Dreamlight Valley – Ultimate Edition – $41.99 (prix de base : $69.99)

– Dragon Quest Builders – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Quest Builders 2 – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Quest XI S – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Fae Farm – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Fire Emblem Engage – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Fire Emblem Engage + Expansion Pass – $71.98 (prix de base : $89.98)

– Fire Emblem Warriors: Three Hopes – $41.99 (prix de base : $59.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Just Dance 2024 Edition – $40.15 (prix de base : $59.99)

– Kirby and the Forgotten Land – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO 2K Drive – $29.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $20.99 (prix de base : $69.99)

– Live A Live – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Luigi’s Mansion 3 – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Luigi’s Mansion 3 Multiplayer Pack – $6.99 (prix de base : $9.99)

– Luigi’s Mansion 3 + Multiplayer Pack Set – $46.98 (prix de base : $69.98)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $25.15 (prix de base : $59.99)

– Minecraft Legends – $19.99 (prix de base : $39.99)

– MLB The Show 23 – $9.99 (prix de base : $59.99)

– MythForce – $20.09 (prix de base : $@9.99)

– Persona 3 Portable – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Ruined King: A League of Legends Story – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Sifu – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Slay the Spire – $8.74 (prix de base : $24.99)

– SNK Heroines – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Sonic Frontiers – $23.99 (prix de base : $59.99)

– SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Super Mario Odyssey – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – $34.99 (prix de base : $69.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – $15.99 (prix de base : $19.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Tunic – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Xenoblade Chronicles 2 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Xenoblade Chronicles 2 + Torna: The Golden Country – $62.98 (prix de base : $89.98)

– Xenoblade Chronicles 2: Torna: The Golden Country – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Yoshi’s Crafted World – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Zelda: Link’s Awakening – $41.99 (prix de base : $59.99)