Nintendo of Europe a annoncé via X (ex-Txiiter) que le prochain essai de jeu en ligne Nintendo Switch pour la région sera Fae Farm, dont la distribution débutera le 22/11 et se terminera le 28/11.

Your magical home awaits in the latest #NintendoSwitchOnline Game Trial! Download now so you’re ready to escape to the world of @FaeFarm this Wednesday: https://t.co/gKJai1gqxp pic.twitter.com/fMX8bPtEH4 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) November 21, 2023

Envolez-vous pour le monde de Fae Farm et créez votre foyer confortable dans le monde enchanté d’Azoria. En développant votre ferme, vous rencontrerez plusieurs personnages adorables avec lesquels nouer des relations profondes, et vous découvrirez comment mettre de la magie dans vos activités quotidiennes. Personnalisez votre personnage, maîtrisez les arts de la fabrication, de la cuisine, de la création de potions, et bien plus. Découvrez les mystères de l’île par vous-même ou en groupe avec jusqu’à trois autres personnes. N’hésitez pas à inviter vos proches visiter votre ferme pour pouvoir progresser ensemble, en local ou en ligne. Au fil des saisons, vous pourrez accéder à de nouveaux lieux et restaurer le monde qui vous entoure.

Créez votre personnage et personnalisez votre aventure en débloquant des styles et des décorations pour votre ferme. Plus votre foyer sera confortable, plus votre expérience sera agréable ! L’histoire se déroule sans prendre en compte le calendrier du jeu. Vous pouvez donc jouer à votre propre rythme.

En vous occupant de votre ferme, vous pourrez prendre soin d’adorables créatures qui vous donneront des œufs, de la laine et bien plus. Vous pourrez aussi élever des bébés animaux et explorer l’île à la recherche de bestioles magiques dont les ingrédients vous permettront d’élaborer des potions rares. Mais toutes les créatures ne seront pas amicales : prenez garde aux babazars, des esprits malicieux qui vous mettront des bâtons dans les roues !

Explorez les contrées d’Azoria avec vos compétences et vos sorts. Fouillez des grottes pour récupérer des ressources et affronter des babazars ! Progressez à votre rythme, découvrez de nouveaux mystères et ramenez la paix à Azoria.

Votre aventure à Azoria ne fait que commencer : entre décembre 2023 et juin 2024, deux vagues de contenu additionnel seront disponibles gratuitement et viendront élargir vos horizons, débloquer de nouvelles zones à explorer, introduire de nouveaux personnages à rencontrer et avec lesquels créer des liens, révéler de nouvelles créatures, raconter de nouvelles histoires et ajouter encore plus de magie !