Cela fait bientôt sept ans qu’on le dit, mais on ne le dira jamais assez, l’avantage de la Nintendo Switch, c’est d’avoir une console de salon qui, en un coup de main, devient une console portable. Et que ça soit en famille, à l’abri des cousins, dans le métro, dehors ou sur les toilettes, souvent, la discrétion est de mise.

C’est là qu’un bon casque devient le compagnon idéal de tous les joueurs. Et ça tombe bien, car Trust nous a proposé à l’essai deux casques supra-auriculaires de type « Gaming » : le GXT 415 Zirox et le GXT 489 Fayzo. Deux casques filaires compatibles avec la Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et bien entendu PC et smartphone (sans driver : Android, Chrome OS, iOS, Linux, MacOS, Windows).

Les prix sont d’entrée de gamme, avec le casque GXT 415 Zirox à 18€ et GXT 489 Fayzo à 33€. Information en plus, le GXT 489 Fayzo propose une composition écologique à base de 85 % de plastique recyclé.

Les deux casques sont compatibles avec tous les appareils dotés d’une entrée 3,5 mm. Le GXT 415 Zirox propose un setup plus simple avec juste un micro rétractable. Le GXT 489 Fayzo propose lui un microphone souple amovible débranchable en 3,5 mm avec des bonnettes en mousse antipop. En plus du câble de 1,2m, une allonge de 1m appréciable si vous n’êtes pas sur la Nintendo Switch (on ne joue pas avec un PC sur les genoux).

Les deux casques proposent des haut-parleurs supra-auriculaires 50 mm (son en 7.1) qui offrent un confort de jeu agréable. Surtout au vu des prix pratiqués, ça rend vraiment le rapport qualité/prix très concurrentiel. De plus, les caques proposent une bonne isolation aux bruits ambiants. À noter qu’un logiciel dédié disposant d’un égaliseur sommaire est disponible PC.

Avis général :

Avec un prix aussi bas, on est très surpris de la qualité des casques GXT 415 Zirox et GXT 489 Fayzo de Trust qui semblent être des compagnons idéals pour vos parties en mode portable sur Nintendo Switch. Sur d’autres consoles, on aura plus de mal à recommander les deux casques, les câbles étant assez courts ce qui vraiment pas le top pour jouer sur Xbox et PS, et peu d’optimisation sur PC.