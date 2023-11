Uta sera ajouté à One Piece : Pirate Warriors 4 en tant que nouveau personnage DLC. Elle sera l’un des personnages prévus pour le DLC 5, et sera rejointe par deux autres encore non annoncés (inclus dans le nouveau Pass).

Uta est le personnage principal du quatorzième film de la franchise One Piece, One Piece Film Red. Elle est une chanteuse de renommée mondiale, connue pour sa voix extraordinaire. Elle est également la fille adoptive de Shanks le Roux, l’un des Quatre Empereurs. Uta est née sur Elegia, une île reculée située dans le Nouveau Monde. Elle a été recueillie par Shanks alors qu’elle était encore bébé, et a grandi à bord de son équipage. Elle a rapidement développé un talent pour la musique, et a commencé à chanter pour les autres membres de l’équipage. Lorsque Shanks a décidé de partir à la recherche du One Piece, il a confié Uta à Gordon, un musicien qui vivait sur Elegia. Uta a continué à chanter et à se produire, et est rapidement devenue une star mondiale. Dans le film, Uta organise un concert sur Elegia pour célébrer son anniversaire. Le concert attire des gens du monde entier, y compris l’équipage du Chapeau de Paille. Luffy, qui est un grand fan d’Uta, est ravi de la rencontrer.

Uta et Luffy se lient rapidement d’amitié, et Uta lui raconte son histoire. Elle lui dit qu’elle a toujours voulu utiliser sa musique pour rendre le monde heureux. Luffy, quant à lui, lui parle de son rêve de devenir le Roi des Pirates. Le concert d’Uta est interrompu par un groupe de pirates qui cherchent à capturer Uta. Luffy et ses amis se battent contre les pirates, et Uta utilise sa voix pour les aider à gagner. À la fin du film, Uta décide de quitter Elegia et de partir à l’aventure. Elle promet à Luffy qu’elle continuera à chanter pour rendre le monde heureux.