Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) annonce que l’UEFA EURO 2024 invitera les joueurs d’EA SPORTS FC 24™ , EA SPORTS FC Mobile et EA SPORTS FC Online à vivre l’expérience du tournoi grâce à mise à jour gratuite* dans le jeu à partir de l’été 2024 et amènera le tournoi le plus prestigieux d’Europe au sein du Jeu Universel.

Lors du coup d’envoi officiel du tournoi, l’UEFA EURO 2024 arrivera dans le jeu en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs EA SPORTS FC 24 à travers PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch. Les fans qui joueront à EA SPORTS FC 24 d’ici le 16 janvier 2024 obtiendront l’une des plus grandes stars d’Europe en tant qu’Élément Joueur Ultimate Team non transférable à partir du 18 décembre**. Pour EA SPORTS FC Mobile, les joueurs sur les appareils iOS et Android pourront recevoir leur élément UEFA EURO 2024 dès aujourd’hui***.

L’élément Ultimate Team UEFA EURO 2024 que les fans et joueurs recevront inclura l’une des six stars du football européen:

● Jack Grealish – Angleterre

● Ousmane Dembélé – France

● Federico Chiesa – Italie

● Florian Wirtz – Allemagne

● Virgil Van Djik – Pays-Bas

● Alvaro Morata – Espagne

Pour davantage d’information sur l’offre exclusive UEFA EURO 2024™ de Noël disponible pour les joueurs à travers EA SPORTS FC™ 24 et EA SPORTS FC Mobile, veuillez vous rendre sur EA.com

David Jackson, Vice President of Brand d’EA SPORTS FC, commente: « Nous sommes ravis d’annoncer que l’un des plus grands tournois de football de l’été prochain sera entièrement intégré à travers les titres EA SPORTS FC. Au côté de nos fantastiques partenaires de l’UEFA, ce contenu de l’Euro exclusif permettra à EA SPORTS de continuer à offrir l’expérience de football la plus authentique et innovante pour nos fans. »

Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing UEFA, ajoute: « Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre partenariat avec EA SPORTS, avec l’UEFA EURO 2024 qui rejoint le jeu EA SPORTS FC. L’UEFA EURO 2024 est l’un des tournois de football les plus vibrants et excitants au monde et nous sommes ravis que l’immense communauté EA SPORTS FC 24 à travers le monde ait la chance de participer au tournoi dans un environnement de jeu aussi authentique. Nous avons également hâte, dans les prochaines semaines, de dévoiler davantage de détails au sujet de la compétition esport eEURO. »

EA SPORTS sera la plateforme officielle pour le programme esports officiel eEuro de l’UEFA, un tout nouveau tournoi mettant aux prises les meilleurs joueurs d’Europe de EA SPORTS FC, qui représenteront les équipes nationales de l’UEFA. L’eEuro sera une compétition annuelle qui comportera des phases de qualification menant à un tournoi final en direct, dont la première édition aura lieu cet été. Davantage d’informations au sujet de la structure du tournoi seront annoncées prochainement.

A présent, il est temps pour les joueurs de rejoindre le club dans EA SPORTS FC 24, avec des offres Black Friday allant jusqu’à -50% sur les éditions Standard et Ultimate déjà en ligne sur les magasins digitaux sur toutes les plateformes.+

EA SPORTS FC 24 est disponible dès à présent sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch™. Téléchargez EA SPORTS FC Mobile sur l’App Store et sur Google Play Store pour accéder au Jeu Universel dans votre poche.

* Nécessite une connection internet pour le téléchargement

** Jouez avant le 16 janvier 2024 à 23h59 GMT. Des conditions et restrictions s’appliquent. Rendez-vous sur https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-24/game-offer-and-disclaimers ​ pour davantage de détails.

*** Des conditions et restrictions s’appliquent. Rendez-vous sur easports.com/fc-mobile pour plus de détails.

+ ​ Des offres peuvent être amenées à changer ou être modifiées. Veuillez vous rendre sur les sites des commerçants pour plus de détails.