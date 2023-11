Koei Tecmo vient d’annoncer Winning Post 10 2024, une nouvelle itération dans leur série de simulation de courses de chevaux. Le jeu sortira au Japon le 28 mars 2024.

Koei n’a pas encore révélé beaucoup de détails sur le jeu ; vraisemblablement, il s’agit d’une version mise à jour de Winning Post 10, qui a été lancé sur Nintendo Switch plus tôt cette année. Plus de détails officiels devraient émerger sur le jeu le 30 novembre, date à laquelle son site officiel et les précommandes sont censés ouvrir. Winning Post 10 2024 sortira exclusivement au Japon. Deux versions physiques du jeu seront disponibles : une version physique normale au prix de 9 680 yens, et une édition premium spéciale au prix de 15 840 yens.