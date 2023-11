Récemment, nous avons appris qu’Oswald le lapin chanceux allait faire son entrée dans Disney Speedstorm dans le cadre de la Saison 5.

Dans la foulée, Disney et Gameloft ont annoncé qu’Ortensia, la maîtresse d’Oswald, se joindrait à l’aventure, tout comme Elsa de Frozen. Aujourd’hui, nous passons à un autre visage familier en révélant que WALL-E rejoindra Disney SpeedStorm pour la Saison 5.

Prepare to clean up the competition in #DisneySpeedstorm!

WALL•E will join the race in a dedicated Time Limited Event during Season 5! pic.twitter.com/6nvFgIjxJe

