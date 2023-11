Les passionnés de jeux de golf sont nombreux et c’est pourquoi nous vous précisons dès le début : Uzzuzzu My Pet: Golf Dash n’est pas un jeu de golf, mais plutôt une expérience proche de Super Monkey Ball réservée aux enfants. Uzzuzzu n’est pas à son premier essai dans le domaine des tout-petits : en avril 2023, nous avions accueilli Uzzuzzu My Pet avec un certain scepticisme. Qu’en est-il d’Uzzuzzu My Pet: Golf Dash, encore une fois édité par RedDeerGames et disponible sur l’eShop le premier décembre 2023 au prix de vingt euros ?

Ceci n’est pas un jeu de golf…

Malgré son nom un peu trompeur, Uzzuzzu My Pet: Golf Dash n’est pas vraiment un jeu de golf. Par ailleurs, le jeu ne ressemble pas non plus à sa description officielle sur l’eShop.

Uzzuzzu My Pet: Golf Dash est une sorte de platformer, mais pas vraiment, à mi-chemin entre un Super Monkey Ball et un jeu de golf. Nous incarnons une balle qui doit aller d’un point A à un point B.

Nous avons une barre de force et nous devons nous déplacer en gérant nos déplacements astucieusement pour faire face aux obstacles qui se dressent face à nous. Il y a environ soixante-dix niveaux qui nous demandent de nous adapter en permanence.

Parfois, nous incarnons une balle et nous devrons penser à bien gérer la forme sphérique pour ne pas rouler hors des limites, mais nous allons aussi incarner un téléphone portable, un bloc de sucre, ou même du papier toilette.

Il y a aura énormément d’obstacles sur notre route pour nous empêcher d’atteindre l’arrivée. Il faudra composer notamment avec le vide et des plateformes mouvantes, avec des objets qui tombent du ciel ou encore d’autres qui nous poursuivent à mort.

Le gameplay va aussi varier d’un niveau à l’autre et au lieu du classique point A à point B, nous allons avoir des phases de basket, de course ou même de billard. Chaque niveau dure environ dix à vingt secondes et les plus compliqués vous prendront au grand maximum trois minutes pour être terminés.

Malgré cette variété dans le gameplay et le level-design, la réalité est que nous nous sommes vraiment ennuyés en jouant à Uzzuzzu My Pet: Golf Dash. Les niveaux étaient variés, mais pas forcément créatifs et nous avons eu l’impression de tourner autour du pot pendant les deux courtes heures de jeu nécessaires pour terminer à la fin de l’aventure.

La difficulté vraiment relative du titre nous a déçu. Les niveaux sont soit bien trop faciles et se terminent en dix secondes montre en main, soit ils sont très compliqués et mal conçus. Nous regrettons notamment l’absence de checkpoints dans les niveaux plus difficiles. Cela rajoute artificiellement de la durée de vie à un jeu qui n’en a effectivement malheureusement pas beaucoup.

Et ce n’est pas un jeu pour enfants non plus

Les graphismes mignons et colorés et son gameplay simpliste laissent penser qu’Uzzuzzu My Pet: Golf Dash est pour un public enfant, mais l’humour douteux et les noms des niveaux parfois vulgaires font que nous ne conseillerons jamais ce jeu pour notre progéniture.

Nous ne conseillerons non plus pas ce jeu pour un adulte qui trouvera l’aventure terriblement décevante et pauvre en contenu. Par ailleurs, vingt euros sont bien trop excessifs pour ce jeu à la durée de vie famélique.

Nous sentons le piège du jeu aux graphismes mignons pour attirer le joueur avec des DLCs déjà préparés qui auraient dû faire parti du jeu de base. Le jeu est d’ailleurs traduit dans un français « google traduction » et le mot « back » est traduit littéralement par le terme « dos » au lieu de « retour » et le mot « master » (le volume) est traduit par « maîtresse ».

Les graphismes sont intéressants. Les décors sont classiques, mais font très bien le travail. L’univers est coloré et hormis les passages douteux où nous devons donner des affaires à un animal aux toilettes, nous avons apprécié le travail dessus.

Nous ne pouvons pas dire la même chose de la bande-son qui est répétitive au possible. Soyez prêts à écouter « Old MacDonald Had a Farm » en boucle et à toutes les sauces.

Conclusion 4 /10 Uzzuzzu My Pet: Golf Dash est un jeu qui n’est ni un jeu de golf, ni un jeu pour enfants, avec une durée de vie famélique pour son prix de vingt euros. Bien que ce ne soit pas un si mauvais Super Monkey Ball-like, le gameplay est malheureusement bien trop fade pour que nous puissions nous amuser dessus. LES PLUS Une idée de gameplay à chaque niveau

Une idée de gameplay à chaque niveau Des graphismes mignons LES MOINS Vingt euros pour deux heures de jeu

Vingt euros pour deux heures de jeu La traduction « google traduction »

La traduction « google traduction » Les vulgarités pour un public normalement enfant

Les vulgarités pour un public normalement enfant Un gameplay varié mais pas créatif du tout

Un gameplay varié mais pas créatif du tout Pas de checkpoint

Pas de checkpoint Un humour parfois douteux

Un humour parfois douteux Une bande-son très (très) répétitive Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0