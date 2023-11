Sorti juste après le dernier Indie World de novembre 2023, Backpack Hero a titillé toute la communauté de fans de Roguelite, nous promettant un jeu qui change un peu avec de la gestion de sac à dos et de village. Disponible gratuitement depuis un long moment sur itch.io, il est maintenant disponible en 1.0 sur l’eShop, pour notre plus grand plaisir. Alors préparez votre plus beau sac à dos, c’est parti pour Backpack Hero !

J’ai trouvé un sac par terre

Nous incarnons Purse, une petite souris qui trouve un sac à dos magique dans un donjon. Ce sac à dos peut grandir et donc stocker beaucoup d’objets ! Nous apprenons par la suite qu’il est magique et qu’il peut aider à reconstruire le village.

Bon OK, ce n’est pas le scénario qui brille, mais là encore ce n’est pas grave, c’est un jeu de Gameplay avant tout ! Et c’est là où il se rattrape, et très bien en plus. Vous allez pouvoir vous balader dans un donjon constitué de plusieurs étages et plusieurs lieux. Chaque lieu prend 3 étages : 2 étages aléatoires avec divers PNJ, évènements, ennemis, coffres, etc et le 3ᵉ étage abritera un boss.

Pour parcourir ce donjon, plusieurs possibilités : les « quêtes », ou plutôt des missions, qui vous imposent en général 1 objet et donc une façon de jouer. Car oui – nous allons revenir dessus – mais il y a plein de façons de jouer, sinon vous pouvez juste vous balader normalement dans le donjon sans objectif particulier.À côté, nous avons la gestion de notre village, malheureusement c’est une partie très peu intéressante, elle consiste à placer des bâtiments et y donner des objets que l’on a collectés. Quand vous vous baladez dans le donjon et que vous revenez sain et sauf, vous revenez avec les objets de votre sac. Certains bâtiments comme la forge vont vous permettre de débloquer de nouveaux objets pour vos prochaines parties.

Plus vous avancerez, plus vous aurez de bâtiments puis d’objets à ramener, il y a dans les 900 objets en tout dans Backpack Hero, donc vous aurez de quoi faire pour tout remplir, nous avons joué une dizaine d’heures actuellement et nous devons être à 350 objets environ …

Plusieurs manières de jouer à Backpack Hero

Dans Backpack Hero c’est un véritable Roguelite qui se trouve face à vous. Comme indiqué plus tôt, chaque passage dans le donjon réussi va vous permettre de ramener des objets, il faudra alors faire le choix entre un objet qui va être utile pour compléter la création de nouveaux items ou alors les meilleurs objets pour arriver au bout de notre donjon. Souvent la réalité est un savoureux mélange des deux.

On vous parlait de gestion de sac plus tôt, c’est le cœur du jeu : si au départ on sent que c’est révolutionnaire, finalement on est plutôt dans du deckbuilding plutôt classique. Un objet va avoir un coût en Énergie, vous avez en général 3 énergies par tour. Donc à vous de choisir les meilleurs items pour convenir à vos besoins. Mais le placement est aussi utile pour certains objets. Par exemple un casque ou une chaussure demanderont d’être dans les emplacements du haut ou du bas de votre sac, les avoir vous procurera un bonus de défense « gratuit » chaque tour, avec une bonne gestion des éléments d’armures vous pourrez alors vous concentrer sur l’attaque. Mais attention à être bon un peu partout, car les ennemis deviennent vite très puissants. Ces adversaires d’ailleurs vous procureront parfois des malus, qui vont souvent être des éléments à placer dans votre sac par-dessus de vos objets, comme le mucus, ce dernier va s’étendre à chaque tour et ils vous empêcheront d’utiliser les objets placés dessous, il faudra alors dépenser 1 d’Énergie pour les faire disparaitre, ce qui limitera vos actions pendant ce tour.

Mais une fois cette gestion de placement apprivoisée, on est vraiment dans ce principe de Deckbuilding à choisir les objets qui auront un ratio dégâts/coût intéressant. Mais la force du jeu réside réellement dans sa gestion de combos entre les items. Penser que vous allez vous en sortir avec votre épée de bois c’est mort. En revanche on peut s’amuser avec plusieurs mécaniques, il existe un objet qui pour 1 d’Énergie procure +3 dégâts pour le restant du combat à toutes les armes situées dans sa colonne ou sa rangée (en croix donc), si vous placez plein de dagues qui font seulement 2 de dégâts, mais qui coûte 0 à l’activation (unique par tour), vous aurez rapidement plein d’armes qui vont infliger des dizaines de dégâts par tour. Comme on a une moyenne de 3 d’Énergie par tour, si on prend l’arme de base comme l’épée, on peut l’activer 3x par tour et infliger du coup une vingtaine de dégâts, donc en 1 tour avec 3 dagues on fait autant de dégâts et sachant qu’on peut avoir facilement des dagues, le combo est génial. Mais on peut aussi miser sur l’utilisation d’armes qui utilisent de la magie (on l’avoue, on n’a pas trop réussi à comprendre et utiliser cette mécanique, on est plutôt bourrins). Mais on peut aussi tout miser sur les couperets qui vont se renforcer les uns les autres. Bref il y a plein de possibilités. Et l’on peut encore en rajouter avec la spécialité des autres personnages.

Chaque héros va avoir son propre gameplay : Purse va avoir un sac classique que l’on pourra agrandir de 3 ou 4 cases par gain de niveau, Satchel va avoir un sac déchiré et donc nous allons pouvoir lui rajouter des poches à chaque gain de niveau. De plus il a une mécanique de jeu disponible autour des armes et du pacifisme (vous allez charmer les ennemis). Tote possède un sac béni par l’arbre rêveur, il aura un deck d’objets que vous allez pouvoir placer chaque tour, pas de gain de niveau, mais un deck qui augmente et une mécanique de jeu propre à lui qui est plutôt intéressant. Pochette va pouvoir invoquer des familiers tout en ayant un sac proche de Purse, un gameplay là aussi plutôt intéressant et pour finir nous aurons CR-8 qui lui est plutôt compliqué – c’est un robot – il faut alors jouer sur la création de chemin de courant d’Énergie qui vont alimenter les objets au fur et à mesure pour le coup. Plutôt difficile à jouer, mais très intéressant… on va dire qu’il est plus « technique ».

Ces personnages vont se débloquer en avançant dans l’histoire de Backpack Hero, tout en obtenant aussi des costumes pour ces derniers, ils ne vont rien vous apporter cependant, c’est juste purement esthétique. Mais vous avez un mode disponible depuis l’accueil qui est « Partie rapide » et qui vous permet déjà de jouer avec le personnage que vous voulez, dans le costume que vous voulez et nous avons l’impression avec tous les objets de disponibles, un mode juste pour se faire une petite partie, c’est plutôt sympa.

Le fond est cool, la forme un peu moins

Backpack Hero est un excellent jeu c’est indéniable, il est tellement addictif que ça en devient maladif. On finit une session dague on va vite envie de voir comment l’optimiser pour partir sur des couperets puis, quand on nous impose certaines choses, il faut alors trouver comment optimiser et tourner ce « malus » à notre avantage ! C’est extrêmement satisfaisant.

Cependant la version Switch n’est pas exempte de défauts. D’abord la maniabilité à la manette plutôt contraignante. Si le jeu se joue très bien à la souris, avec une manette on a la possibilité de jouer de plusieurs manières : soit au joystick en le déplaçant comme une souris, mais c’est franchement pénible et peu agréable, surtout pour viser ; soit en utilisant les flèches qui vont alors sélectionner les objets, pratique dans le sac moins quand les objets sont en dehors du sac.

De plus, on a souvent des inputs qui ne fonctionnent pas, parfois on sélectionne un objet pour le déplacer et il ne se déplace pas, etc. C’est frustrant, surtout que la plupart des actions en fin de combats ou en dialogue se font via des appuis longs, tantôt B tantôt X, parfois on se trompe et on rate les résultats de notre combat, etc. Pareil lors des dialogues aux habitants A ou B font la même chose donc on cherche à fermer un dialogue et on en relance un à la place, dommage.

La gestion de la ville est une bonne idée, mais fortement désagréable. Si au début, ça convient quand on n’a pas beaucoup de bâtiments ; quand on commence à en avoir plus, c’est long, surtout qu’il y a un léger freeze dès que l’on ouvre un bâtiment. Au bout de quelque temps on peut installer un hôtel de ville qui, une fois connecté par un chemin aux autres bâtiments, va permettre de tout gérer depuis ce seul et unique bâtiment. C’est une super idée, mais là aussi quand on ouvre la gestion d’un bâtiment dans l’hôtel de ville, on se tape un méchant freeze à chaque fois.

On regrettera aussi des manquements d’input. Quand on est dans un bâtiment pour remplir des conditions de déblocage d’objet, il faut cliquer sur une case pour ouvrir notre sac et proposer un objet qui convient, malheureusement on se tape un méchant freeze là aussi. Bon au bout d’un moment on a l’habitude, mais le plus gros souci c’est que parfois on clique sur la case A et c’est la B qui est au-dessous qui est activée, alors quand on doit dépenser de la ressource autant dire qu’on râle un peu de ne pas avoir pu activer celui que l’on veut. D’ailleurs il nous est arrivé plusieurs fois de devoir cliquer plein de fois pour ouvrir la possibilité d’ajouter un objet, ce n’est pas cool.

En dehors de toutes ces petites choses perfectibles, Backpack Hero est agréable, graphiquement plutôt joli si on aime les pixels. Les musiques en revanche tournent un peu rapidement en rond, et on finira par se faire des parties le son coupé en mode portable, tout en matant la TV et c’est là ou l’addiction risque de débarquer.

Alors on pourra chipoter en disant qu’il n’y a pas beaucoup de musiques, un nombre d’ennemis différents un peu faible que ce soit les petits ou les boss, des étages qui portent certes des noms différents, mais qui ne donnent pour finir que peu de différences en dehors des ennemis rencontrés. De plus nous n’avons pas réellement de décors différents.

Conclusion 7.3 /10 Entaché par une maniabilité à la manette pas forcément optimisée, ainsi qu'un portage Switch qui souffre de freezes réguliers lors du passage au village - qui n'est d'ailleurs pas très intéressant - en dehors de ces soucis mineurs qui peuvent très bien disparaître lors d'une mise à jour, le jeu est un réel bonheur addictif. Avoir 5 personnages radicalement différents, presque 900 objets différents qui permettent des tonnes de combos possibles, c'est vraiment un bonheur à parcourir et le jeu propose donc une durée de vie plutôt énorme. On regrettera un roster d'ennemis un peu léger et des détails pas vraiment poussés, mais honnêtement le jeu remplit à 100% son rôle de Roguelite addictif. À ne pas mettre entre les mains des faibles du roguelite sinon ça va être dur à lâcher ! LES PLUS 5 personnages totalement différents. Un mode histoire avec plein de missions/objectifs. Près de 900 objets. Un gameplay qui change. Des tas de combos et de choses à tenter. Une addiction présente et très rapidement ! LES MOINS Un roster d'ennemis un peu léger. Des problèmes de freezes sur Switch. Des soucis de maniabilité à la manette, un peu compliqué au départ à prendre en main.

