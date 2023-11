Après une première fuite à la fin du mois d’août via la base de données ESRB, Beyond Good & Evil : 20th Anniversary Edition revient sur le devant de l’actualité.

Les trophées viennent d’apparaître sur le site Xbox en plus de visuels sur le Xbox Store. Beyond Good & Evil est un jeu d’action et d’aventure est sorti pour la première fois sur GameCube en 2003, et bien qu’il ait été réédité sur PS3 et Xbox 360, il n’est pas apparu sur une console Nintendo depuis son lancement initial.

Toujours d’après le site Xbox (page retirée depuis), le jeu sortirait le 2 décembre et proposera un nouveau mode speedrun en plus de sauvegarde auto (& cross-save).

Beyond Good & Evil est un jeu vidéo d’action-aventure développé et publié par Ubisoft en 2003 sur Gamecube. Il a été conçu par Michel Ancel et Michel Koch, et produit par Serge Hascoët. Le jeu se déroule dans un monde futuriste où les humains cohabitent avec des animaux anthropomorphes. Le joueur contrôle Jade, une journaliste qui enquête sur un complot visant à détruire les animaux. Le jeu a été acclamé par la critique pour son style visuel unique, son humour et son histoire touchante. Il a remporté plusieurs prix, dont le prix du meilleur jeu d’action-aventure aux Game Developers Choice Awards de 2004.