Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer que Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL lance dès aujourd’hui la Campagne pour le 25e anniversaire du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!.

Afin de célébrer un quart de siècle d’incroyables Duels, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre aux joueurs divers bonus de connexion, dont 1000 Gemmes. Cerise sur le gâteau : les joueurs ont également l’opportunité d’obtenir les trois cartes iconiques des Dieux Égyptiens avec des illustrations alternatives.

Du 27 novembre 2023 au 5 janvier 2024, les joueurs peuvent se connecter sept jours durant la campagne sur Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL pour recevoir une tonne de récompenses, dont un total de 1000 Gemmes. L’un de ces bonus est une carte Dieu Égyptien : le colossal Obelisk, le Tourmenteur, ornée d’une illustration alternative et d’un Fini Royal.

La liste complète des bonus de connexion est la suivante :

Jour 1 : Obelisk, le Tourmenteur (Illustration Alternative) en Fini Royal

(Illustration Alternative) en Fini Royal Jour 2 : 500 Gemmes

Jour 3 : ​ Ticket de Pack Secret « Ceux qui servent Râ »

Jour 4 : 300 Gemmes

Jour 5 : Icône Obelisk, le Tourmenteur (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Jour 6 : Ticket de Pack Secret « Ceux qui servent Râ »

Jour 7 : 200 Gemmes

Le Bundle du 25e anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! pour s’envoler dans le ciel

Disponible du 27 novembre 2023 au 10 janvier 2024, le Bundle du 25e anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! offre aux joueurs l’opportunité d’acquérir une autre carte Dieu Égyptien en version alternative. Le majestueux Slifer, le Dragon Céleste peut ainsi voler à travers les Decks accompagné d’objets à l’effigie du Dieu aux ailes pourpres.

Le set complet, qui ne peut être acheté qu’une seule fois, comprend Slifer, le Dragon Céleste (Illustration Alternative) en Fini Royal, 25 Master Packs qui contiennent chacun 3 cartes SR, et trois objets Slifer, le Dragon Céleste : un Terrain de Duel, une Protection et une Icône. Le set complet est désormais disponible pour 2500 Gemmes.

Un nouveau Pack Secret pour faire rayonner la gloire de Râ

La troisième et dernière carte Dieu Égyptien peut être obtenue par le biais du tout nouveau Pack Secret « Ceux qui servent Râ ». Il est disponible dans la Boutique du 27 novembre 2023 au 10 janvier 2024, et offre une chance de mettre la main sur Le Dragon Ailé de Râ (Illustration Alternative). Les joueurs auront également l’occasion d’ouvrir un pack gratuitement durant sa période de disponibilité.

C’est l’heure du Duel et de débloquer l’incroyable et terrifiant pouvoir des Dieux Égyptiens dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des événements et bien plus encore.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.