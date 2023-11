Vous cherchez à monter une équipe compétitive ou à préparer vos Pokémon aux prochains raids Téracristal ? Dans les deux cas, vos partenaires devront avoir atteint leur plein potentiel pour pouvoir briller en combat ! L’entraînement nécessaire peut sembler intimidant, mais sachez qu’avec un peu d’effort, n’importe quel Pokémon peut atteindre de nouveaux sommets. Cela signifie que même vos Pokémon favoris pourront vous accompagner dans cette nouvelle aventure !

Bien choisir vos Pokémon

La première étape de la formation d’une équipe compétitive consiste à sélectionner les Pokémon que vous comptez utiliser. Si vous avez déjà un favori en tête, par exemple un Pokémon chromatique ou un Pokémon doté d’un insigne spécial, vous pouvez passer directement à l’étape suivante. À moins d’avoir intentionnellement sélectionné un Pokémon doté d’une Attaque ou d’une Vitesse basse, vous découvrirez en lisant cet article qu’il est facile d’ajuster les stats de vos Pokémon. Inutile donc de vous focaliser sur des Pokémon particulièrement puissants !

Attraper des Pokémon dans des raids Téracristal

Grâce aux raids Téracristal, il n’a jamais été aussi facile de trouver et de capturer un puissant Pokémon pour l’ajouter à votre équipe. De manière générale, les Pokémon qui apparaissent dans les raids Téracristal les plus difficiles sont à leur stade d’évolution maximal et possèdent un niveau élevé ainsi que de bien meilleures stats individuelles que les Pokémon sauvages. Un Pokémon attrapé lors d’un raid Téracristal 5 étoiles sera toujours au niveau 75 et possédera au moins quatre stats « exceptionnelles ». Nous abordons en détail les stats individuelles plus loin dans l’article.

Les talents

Chaque Pokémon est doté d’un talent spécial qui peut influencer le déroulement d’un combat. À vous de choisir le talent le plus adapté à votre stratégie. Les Pilules Talent permettent d’alterner entre les deux talents communs de votre Pokémon si ce dernier en a deux, mais les choses se compliquent légèrement si votre stratégie repose sur le talent caché de votre Pokémon. Par exemple, le talent caché Multiécaille de Dracolosse est plus utile que son talent commun Attention.

Pour permettre à votre Pokémon d’acquérir son talent caché, vous devrez vous servir d’un Patch Talent. Il s’agit d’un objet rare pouvant être obtenu uniquement dans les raids Téracristal 6 ou 7 étoiles. Les Patchs Talent permettent également de remplacer le talent caché d’un Pokémon par son talent commun, mais nous vous conseillons d’utiliser vos Patchs Talent avec parcimonie. Si vous n’en possédez pas énormément, mieux vaut concentrer vos efforts sur vos Pokémon déjà dotés de leur talent caché. Sachez que les Pokémon attrapés dans les raids Téracristal 6 étoiles possèdent parfois leur talent caché !

Les natures

La nature d’un Pokémon est un des éléments clés permettant de libérer son potentiel. Très souvent, plusieurs natures peuvent convenir à un Pokémon dans un contexte compétitif. Votre Pokémon peut avoir à l’origine une nature défavorable à ses compétences innées, mais vous pouvez y remédier à l’aide des aromates.

Ces objets ne modifient pas la nature de votre Pokémon, mais plutôt le développement de ses stats. Par exemple, un Aromate Rigide renforcera son Attaque au détriment de son Attaque Spéciale. Même si votre Pokémon conservera sa nature, ses stats évolueront comme s’il possédait la nature Rigide. Vous pouvez obtenir des aromates dans les raids Téracristal, les acheter dans toutes les boutiques Le Veinard après avoir suffisamment progressé dans le jeu, ou les trouver au gré de votre exploration du monde ouvert de Paldea.

Nature Stat augmentée Stat réduite Rigide Attaque Attaque Spéciale Pudique – – Assuré Défense Attaque Brave Attaque Vitesse Calme Défense Spéciale Attaque Prudent Défense Spéciale Attaque Spéciale Docile – – Gentil Défense Spéciale Défense Hardi – – Pressé Vitesse Défense Malin Défense Attaque Spéciale Jovial Vitesse Attaque Spéciale Lâche Défense Défense Spéciale Solo Attaque Défense Doux Attaque Spéciale Défense Modeste Attaque Spéciale Attaque Naïf Vitesse Défense Spéciale Mauvais Attaque Défense Spéciale Discret Attaque Spéciale Vitesse Bizarre – – Foufou Attaque Spéciale Défense Spéciale Relax Défense Vitesse Malpoli Défense Spéciale Vitesse Sérieux – – Timide Vitesse Attaque

Prenons Léviator comme exemple. Vous pourriez vouloir en faire un Pokémon plus rapide que la moyenne. Dans ce cas, la nature Jovial sera plus appropriée que la nature Rigide, bien que ces deux options fonctionnent pour Léviator. Dracolosse lui aussi a deux natures qui lui correspondent bien, car il bénéficie aussi bien d’une nature qui renforce ses attaques physiques que d’une nature qui renforce ses attaques spéciales.

Si vous souhaitez que votre Dracolosse écrase ses adversaires avec Draco-Météore, privilégiez une nature Modeste, qui augmentera son Attaque Spéciale. Si vous voulez que votre Dracolosse frappe vite et fort avec Vitesse Extrême, alors vous devrez privilégier une nature Rigide afin de renforcer encore plus son impressionnante stat d’Attaque.

Autre possibilité : si vous préférez la défense à l’attaque, entraînez un Léviator ou un Dracolosse de nature Calme ou Assuré. Ces natures feront d’eux de robustes Pokémon de soutien. Cet éventail de possibilités vous permet d’adapter les forces de vos Pokémon à votre style de combat. C’est ce qui fait toute la beauté des combats Pokémon !

L’élevage de Pokémon

Si vous êtes à court de Pilules Talent, de Patchs Talent ou d’aromates, pourquoi ne pas essayer de faire éclore votre prochain Pokémon compétitif ? Imaginons que vous souhaitiez un Dracolosse doté d’une nature spécifique. Au lieu de chercher à attraper une flopée de Pokémon sauvages en espérant tomber sur le Pokémon idéal, essayez de faire un pique-nique avec un couple de Minidraco, Draco ou Dracolosse, un mâle et une femelle. Pensez aussi à activer l’Aura Œuf en consommant un repas. Il vous suffira ensuite d’attendre un petit moment pour qu’un ou plusieurs Œufs de Minidraco apparaissent dans votre panier. Vous pouvez aussi faire un pique-nique avec un Métamorph et un Minidraco, Draco ou Dracolosse pour obtenir le même résultat. Avec un peu de patience, vous devriez tôt ou tard faire éclore un Minidraco de la nature recherchée.

L’entraînement pour un rôle spécifique

Les stats et les points de base

Un des aspects les plus importants de l’entraînement Pokémon est l’optimisation des stats grâce aux points de base. Les points de base sont des valeurs sous-jacentes permettant de déterminer la croissance des six stats d’un Pokémon, à savoir ses PV, son Attaque, sa Défense, son Attaque Spéciale, sa Défense Spéciale et sa Vitesse. Tous les Pokémon démarrent avec zéro point de base dans chaque stat. Il leur est ensuite possible de gagner des points de base de plusieurs façons. Sachez tout de même que vous ne pourrez pas maximiser toutes les stats de votre Pokémon. En effet, chaque stat peut recevoir un nombre limité de points de base. Le nombre total de points de base que vous pouvez répartir sur les six stats est également limité. Avec ces limites, vous pouvez soit optimiser deux stats et attribuer quelques points de base à une troisième stat, soit répartir les points de base de façon plus équilibrée à travers toutes les stats.

Pour un Pokémon offensif, il est recommandé de privilégier la Vitesse et, au choix, l’Attaque ou l’Attaque Spéciale. Un Pokémon défensif aura quant à lui besoin de plus de PV, de Défense ou de Défense Spéciale. Contrairement à la nature d’un Pokémon, les points de base augmentent les stats de tous les Pokémon de la même façon. Ils ont donc un plus grand impact sur les Pokémon dotés de stats particulièrement basses, comme Leuphorie et sa Défense extrêmement faible. Toutefois, il est généralement préférable de renforcer les atouts de vos Pokémon, plutôt que d’essayer de pallier leurs faiblesses.

Gagner des points de base

Chaque fois qu’un Pokémon participe à un combat qui lui octroie de l’expérience (à l’exception des combats auto), il remporte des points de base. Veuillez noter que tous les Pokémon de votre équipe qui reçoivent de l’expérience remportent aussi des points de base, même s’ils ne participent pas au combat. Et bien que les Pokémon de niveau 100, comme ceux que vous pouvez attraper dans les raids Téracristal 7 étoiles, ne peuvent plus gagner d’expérience, ils peuvent tout de même remporter des points de base.

Le type de points de base reçus dépend du Pokémon vaincu. Un Pokémon doté d’une Défense élevée, comme Tissenboule, fera gagner des points de base de Défense, quel que soit son niveau ou son entraînement.

Manger pour s’entraîner plus vite

Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, vous pouvez utiliser l’Aura Rencontre pour augmenter le taux d’apparition de Pokémon sauvages d’un type spécifique en achetant un plat ou en préparant un Sandwich lors d’un pique-nique. Cette aura vous garantit donc un flux continu de Pokémon sauvages qui vous permettront de gagner les points de base de votre choix. Par exemple, si vous utilisez l’Aura Rencontre Insecte près de la Zone Sud nº 1, vous croiserez davantage de Tissenboule et de Lépidonille. Vos Pokémon gagneront ainsi des points de base de Défense plus rapidement !

Les objets d’entraînement utiles

Vous pouvez considérablement accélérer l’entraînement si vos Pokémon tiennent un des six objets « pouvoir », comme la Ceinture Pouvoir ou le Bandeau Pouvoir. Vous pouvez les acheter dans le rayon Objets divers des boutiques Rézo Cadoizo. Chacun de ces objets octroie des points de base dans une stat spécifique chaque fois qu’un Pokémon adverse est vaincu.

Les vitamines, les plumes et les mochis

Une autre façon d’écourter l’entraînement est de donner à vos Pokémon des vitamines (Protéine, Calcium, etc.), des plumes (Plume Force, Plume Mental, etc.) ou bien des mochis (Mochi Santé, Mochi Sprint, etc.). Ces objets consommables peuvent augmenter le nombre de points de base d’une stat. Il faut 26 vitamines, 252 plumes ou 26 mochis pour maximiser totalement une stat à partir de zéro.

Vous pouvez acheter des vitamines dans les boutiques Le Veinard, les trouver dans la nature, ou en recevoir après un raid Téracristal. Vous pouvez trouver des plumes dans la nature, ou en recevoir après un raid Téracristal. Quant aux mochis, ce sont des récompenses exclusives à la Chasse aux Monstres, un mini-jeu disponible à Septentria, où se déroule Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 1 : Le Masque Turquoise.

Stat Pokémon sauvage Objet « pouvoir » Vitamine Plume Mochi PV Leveinard (Zone Nord nº 3) Poids Pouvoir PV Plus Plume Santé Mochi Santé Attaque Lixy (Zone Sud nº 3) Poignet Pouvoir Protéine Plume Force Mochi Force Défense Tissenboule (Zone Sud nº 1) Ceinture Pouvoir Fer Plume Armure Mochi Armure Attaque Spéciale Psykokwak (Zone Sud nº 1) Lentille Pouvoir Calcium Plume Esprit Mochi Esprit Défense Spéciale Floette (Zone Nord nº 3) Bandeau Pouvoir Zinc Plume Mental Mochi Mental Vitesse Passerouge (Zone Sud nº 1) Chaîne Pouvoir Carbone Plume Sprint Mochi Sprint

Ajuster les points de base

Si vous souhaitez changer de stratégie par rapport à vos Pokémon, sachez que des Baies spécifiques permettent de réinitialiser leurs points de base. Vous pouvez trouver ces Baies dans la nature, les acheter aux enchères de Porto Marinada, ou les obtenir après une séance de Fitness Émotion avec Élige à Alforneira. Vous avez également la possibilité d’utiliser un Mochi Renouveau. C’est un objet que vous pouvez obtenir uniquement en terminant les niveaux difficiles de la Chasse aux Monstres, et qui réinitialise complètement les points de base d’un Pokémon. Il est parfois bénéfique de faire table rase et de tout reprendre à zéro.

Stat affectée Baie PV Baie Grena Attaque Baie Alga Défense Baie Qualot Attaque Spéciale Baie Lonme Défense Spéciale Baie Résin Vitesse Baie Tamato

Les stats individuelles

Tous les Pokémon sont uniques, et les stats individuelles font partie des éléments qui les différencient. Les stats individuelles déterminent les points forts et les points faibles d’un Pokémon par rapport à chaque stat. Leur appréciation va de « Médiocre… » à « Exceptionnel ! ». Un Pokémon doté d’une stat individuelle d’Attaque élevée aura une Attaque maximum plus élevée que celle d’un Pokémon de la même espèce dont la stat individuelle d’Attaque est plus basse.

Une fois que vous aurez vaincu la Ligue Pokémon et terminé le scénario « La voie du Maître », vous aurez la possibilité de consulter les stats individuelles de vos Pokémon grâce à la fonction Juge. Pour ce faire, rendez-vous dans une de vos Boîtes PC et placez le curseur sur un Pokémon, puis appuyez sur le bouton +. Gardez à l’esprit que les Pokémon n’ont pas besoin d’avoir toutes leurs stats au maximum pour être efficaces en combat.

Renforcer les stats individuelles avec des Capsules d’Argent

Les Pokémon dont les stats individuelles ne sont pas exceptionnelles peuvent suivre l’Entraînement Ultime pour atteindre leur plein potentiel. Cet entraînement spécial est assuré par le Dresseur qui se tient aux côtés de son Blizzaroi à Frigao, et il est accessible uniquement aux Pokémon de niveau 50 ou plus. Il permet de maximiser une stat individuelle en échange d’une Capsule d’Argent. Vous pouvez également utiliser une Capsule d’Or pour maximiser toutes les stats d’un Pokémon d’un seul coup. Sachez toutefois que les Capsules d’Or sont plus difficiles à trouver que les Capsules d’Argent. Au terme de cet entraînement, les stats individuelles de vos Pokémon afficheront « Au max ! », ce qui est l’équivalent de l’appréciation « Exceptionnel ! ».

Les Capsules d’Argent sont en vente dans le rayon Objets divers des boutiques Rézo Cadoizo. Elles sont donc facilement accessibles si vous avez les moyens d’en acheter. Vous pouvez aussi en remporter dans les raids Téracristal 5, 6 ou 7 étoiles, en plus de divers autres objets utiles à l’entraînement de vos Pokémon.

Derniers préparatifs : les objets tenus

Les objets tenus n’affectent pas les stats de vos Pokémon de façon permanente, mais ils permettent d’accentuer leurs atouts. Choisir le meilleur objet à faire tenir à votre Pokémon est une bonne manière de vous préparer à un raid Téracristal ou à des combats classés. Le Gant de Boxe, le Bandeau Muscle et les autres objets axés sur l’attaque sont parfaits pour les Pokémon offensifs. Par exemple, un Flotte-Mèche qui tient des Lunettes Choix ou un Yuyu qui tient un Orbe Vie sont des combinaisons efficaces. Les Pokémon de soutien bénéficieront quant à eux d’objets défensifs comme l’Évoluroc ou la Baie Sitrus.

Là où les choses se compliquent légèrement, c’est que certains Pokémon offensifs ont parfois autant besoin de tenir des objets défensifs que vos Pokémon de soutien. En effet, il peut être judicieux de donner une Ceinture Force à Flotte-Mèche ou à Yuyu, car ce sont des Pokémon qui peuvent être mis K.O. en un coup, mais qui peuvent infliger énormément de dégâts s’ils restent longtemps au combat.

Vous pouvez trouver des objets tenus au fil de votre aventure ou en acheter dans les boutiques Rézo Cadoizo. Chaque boutique propose une sélection différente d’objets. En cas de doute, déterminez le rôle qu’endossera votre Pokémon lors du combat, puis choisissez l’objet tenu le plus adapté à ce rôle.

Entraîner des Pokémon compétitifs dotés des bons talents, des bonnes natures et des points de base adaptés à votre stratégie demande des efforts et de l’organisation. Toutefois, vos efforts seront assurément récompensés : vous passerez de bons moments avec vos partenaires Pokémon, et vous décrocherez des victoires à leurs côtés ! Vous possédez désormais tous les outils pour monter votre prochaine équipe compétitive. Bonne chance, et n’oubliez pas de consulter Pokemon.fr/strategie pour plus d’articles sur les jeux vidéo et le JCC Pokémon, d’astuces, de stratégies et d’analyses de tournois !