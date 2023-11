Marvelous Europe a annoncé hier la sortie du premier pack de contenu gratuit pour le jeu de mode et de communication Fashion Dreamer. Ce titre exclusif à la console Nintendo Switch™ accueillera sa mise à jour d’hiver le 5 décembre, dans une version 1.2 bénéficiant de modèles et d’articles inédits, de nouvelles manières de gérer les tenues, ainsi que d’un partenariat avec Ciào, un magazine mensuel populaire au Japon.

La mise à jour d’hiver proposera de nouveaux modèles, des options de Muse, des meubles pour showroom et des cadres photo. Elle agrandira également la garde-robe qui permet aux Muses de trouver les tenues les plus originales et d’exprimer leur style unique dans le showroom. Certains de ces nouveaux looks seront disponibles dans le festival temporaire, un système de jeu gratuit qui donne à tous les influenceurs d’Eve des objectifs à accomplir chaque mois pour gagner des modèles et des articles utiles. Proposant des objectifs accessibles et respectueux du temps des joueurs, le premier festival temporaire aura pour thème la fantaisie avec près d’une vingtaine d’articles arborant des motifs oniriques de papillon. Les designers pourront également découvrir le tout nouveau carnet de muses, un journal qui enregistre les Muses que les joueurs ont croisées, au cas où ils souhaiteraient s’inspirer de leurs rencontres passées. Grâce à l’album, les joueurs pourront enregistrer et nommer leurs tenues préférées pour se changer rapidement, ou pour les partager avec leurs abonnés. Enfin, toutes les Muses recevront un t-shirt réalisé en collaboration avec “Naisho No Lily” (manga écrit par Fujita Hasumi et publié en série dans Ciào Deluxe) et “Shining!” (manga écrit par Nao Maita et publié en série dans le magazine principal de Ciào), ainsi qu’un cadre photo œuf réalisé en collaboration avec Ciào.

* Les fonctions supplémentaires de l’événement ainsi que le festival temporaire sont des contenus exclusifs pour le mode en ligne.

De nouvelles mises à jour ajoutant de nouveaux styles, tenues et fonctionnalités dans le monde d’Eve seront disponibles gratuitement en 2024.

Fashion Dreamer est un jeu qui met en avant la créativité et dans lequel les joueurs peuvent exprimer leur personnalité à travers des avatars appelés Muses. Les designers peuvent créer leur look emblématique, du vêtement décontracté confortable aux pièces de couture les plus chics, grâce à des centaines d’options disponibles et personnalisables, pour un style vraiment unique. Une fois que les joueurs ont trouvé leur style signature, ils peuvent montrer leurs dernières créations dans différentes zones appelées Cocons. C’est là qu’ils pourront également découvrir les nouvelles tendances inspirantes des autres Muses, soit en ligne, soit hors ligne, ou les présenter dans leur showroom pour attirer encore plus d’attention et de “J’aime” pour leur marque. Les joueurs peuvent également accroître leur influence en réussissant des défis de design, ce qui leur donnera encore plus d’options de personnalisation pour développer leur marque. Doté d’un mode multijoueur asynchrone, l’environnement d’Eve est peuplé par les Muses de designers du monde entier, ce qui permet aux joueurs de trouver l’inspiration ou d’obtenir des “J’aime” pour leurs créations les plus emblématiques, où qu’ils se trouvent !

Développé par syn Sophia, Inc. et publié en Europe et en Australie sur Nintendo Switch™ par Marvelous Europe, Fashion Dreamer est sorti le 3 novembre 2023.