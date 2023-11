Morbid : The Lords of Ire, suite de Morbid : The Seven Acolytes, est un Soulslike en 3D.

Morbid : The Lords of Ire sera disponible sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour 2024.

Suite de Morbid : The Seven Acolytes, le jeu de type Souls isométrique acclamé par la critique et lancé en 2020, Morbid : The Lords of Ire invite les joueurs à risquer la folie en s’aventurant dans un enfer horrifique révoltant, dans une toute nouvelle perspective en 3D.

Pour la première fois aujourd’hui, nous offrons aux joueurs un aperçu du monde de Morbid tel qu’il n’a jamais été vu auparavant :

Les joueurs rejoindront leur héros, le Striver de Dibrom, pour se frayer un chemin dans un monde torturé, peuplé d’ignobles créatures, où vous êtes l’outsider.

Doté d’une version améliorée du système de santé du préquel, vivez une aventure dynamique qui se plie et se façonne autour de vos actions.

Déchirez vos ennemis grâce à des armes, des systèmes de progression et d’amélioration revus et corrigés, et préparez-vous à affronter les Seigneurs de l’Irréel.