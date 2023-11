Saint-Ouen, France – 29 novembre 2023 – Le développeur indépendant Honikou Games et l’éditeur Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie ce jour du jeu de plateformes Kraken Odyssey.

Dans ce jeu d’aventure, incarnez le petit poulpe Voulpy devant parcourir tout un univers divisé en niveaux de jeu variés afin de retrouver son petit frère, kidnappé par de méchants crabes. Sautez, volez, et trouvez des passages secrets pour compléter les nombreux objectifs secondaires vous attendant dans chacun des niveaux aux décors alternants entre tropical, verdoyant ou encore volcanique !

Kraken Odyssey est maintenant disponible en édition numérique sur le Nintendo eShop ainsi que sur Steam .

Une édition physique sur Nintendo Switch est également disponible dès à présent en magasin et en ligne dans les enseignes habituelles.

À propos de Kraken Odyssey :

Petit kraken en danger !

Plonge tête la première dans ce jeu d’action/course en 3D, cours à toute vitesse, saute pour éviter les dangers et atteint la ligne d’arrivée !

Aide Voulpy dans son aventure ! Son petit frère a été kidnappé et c’est à toi de parcourir différents mondes pour le retrouver ! Plages, jungles, montagnes enneigées, donjons enflammés – tu ne manqueras pas de défis, mais fais attention à ne pas finir en pâtée pour crabes…

Pour devenir le kraken le plus cool des îles, le jeu propose une multitude de costumes à débloquer, pirate ou licorne – c’est à toi de choisir. Alors si tu aimes les poulpes et la plage pars à l’aventure dans Kraken Odyssey !

Caractéristiques principales : Cours à pleine vitesse, saute pour éviter les dangers et atteint la ligne d’arrivée !

Plus de 30 niveaux à découvrir, chacun avec des missions et des médailles à collecter !

Débloque une multitude de costumes, du pirate à la licorne, pour devenir le kraken le plus cool !

Voyage à travers différents mondes ! Plages, jungles, montagnes enneigées, donjons enflammés…