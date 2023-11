En même temps, personne ne croit aux promesses de Level-5 niveau date, si ?

De nouvelles informations sur Decapolice ont été partagées aujourd’hui lors de la présentation Level-5 Vision 2023 II avec une annonce de retard. Selon le président Akihiro Hino, le lancement du jeu a été repoussé à « après 2024 ». Il avait été initialement annoncé pour cette année. Hino a expliqué que « ce titre possède un monde ouvert d’une taille sans précédent » et que l’équipe « a décidé de prendre un peu plus de temps ». Il a ajouté : « Nous visons à construire un monde dense et immersif, rempli d’opportunités de jeu. Divers incidents se produiront dans de nombreux endroits différents. »

Le jeu devrait sortir sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Avec, vu la date de sortie, une possibilité d’une nouvelle console du côté de Nintendo ?