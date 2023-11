L’annonce vient d’être faite sur X (ex-Twitter).

Pour Sonic the Hedgehog, cela concerne les quêtes événementielles du jeu, l’armure de Palico « Sonic Costume », l’armure de Canyne « Canyne Tails », les figurines de Sonic, Knuckles et Tails, ainsi que l’armure de Hunter « Sonic Wear ».

Le partenariat avec Universal Studios Japan prend également fin. Les joueurs ne pourront plus accéder aux quêtes événementielles permettant d’obtenir l’arme de chasseur » Lame d’étoile d’azur I « , l’arme de chasseur » Époque d’azur I « , l’ensemble d’armure de chasseur » Époque d’azur « , l’ensemble d’armure de palico » Époque d’azur » et l’arme de palico » Éventail d’azur « , l’ensemble d’armure de canyne » Époque d’azur » et l’arme de canyne » Époque d’azur Wyrmblade C « . Le jeu téléchargeable Palico Meow Limit sera aussi retiré.

La dernière nouvelle concerne Sengan-en. Capcom ne distribuera plus le Palico Yasu téléchargeable.

Tout le contenu que nous venons de mentionner sera disponible jusqu’au 21 janvier 2024 si vous ne l’avez pas déjà. Il est conseillé aux joueurs de tout télécharger avant cette date.

Heads up, hunters!

The following #MHRise collaboration content will no longer be available to download from January 21, 2024 if you do not already have it.

Please download this free content before then to keep using it as normal. You won't be able to redownload it. pic.twitter.com/2fwkplEZvw

— Monster Hunter (@monsterhunter) November 29, 2023