Annoncé en avril 2022, aux environs de l’annonce d’un gros titre sur la magie (Hogwarts Legacy), Spell & Secret n’avait pas les mêmes ambitions. Petit jeu indépendant nappé de magie et de roguelite on nous proposait un jeu qui semblait rafraichissant. Mais est-ce que le pari est tenu ? Sortez votre plus belle écharpe et votre plus belle baguette c’est parti pour Spell & Secret (disponible sur l’eShop) !

Portage totalement raté

Bon OK, il est rare qu’on démonte un jeu dès le début d’un test, mais nous en sommes presque à se demander s’il est vraiment intéressant de rédiger ici quelque chose tellement les efforts n’ont pas été faits. L’équipe derrière Spell & Secret n’est pas aux commandes du portage, et là où le jeu est agréable sur PC il est juste injouable sur Nintendo Switch. À un tel point que même la vidéo d’intro est en deux images par seconde, saccade et se coupe même sans que l’on ait pu comprendre quoi que ce soit. S’ensuit alors un jeu au format PowerPoint tournant à quelques images secondes…

Des freezes à tout bout de champ, un réticule qui reste présent au milieu de l’écran en permanence qui est hyper ennuyant et qui gâche la vue, un aliasing à rendre les Legos lisses, puis plus on avance dans le jeu, plus ça freeze et ça ralentit, un véritable calvaire. On arrive même dans des salles où les ombres deviennent juste des gros traits noirs qui gâchent tout l’écran. On a quand même fait l’effort de jouer 4-5h au titre par conscience professionnelle, mais autant vous dire que ce ne fût pas une partie de plaisir… Nous avons attendu pour sortir le test, car un patch est « en cours d’approbation », mais ça fait maintenant deux semaines que le titre est disponible, qu’il est au prix coutant de 25€ et qu’il n’est toujours pas jouable, une honte.

Bon sinon ça parle de quoi ?

Spell & Secret ne brille pas par son scénario, mais ce n’est pas grave car c’est plus ce qu’on appelle un jeu à gameplay, un jeu qui mise sur son ambiance et son système plutôt que par son histoire toute classique. Le château se rebiffe, il y a des méchants dedans, vous allez devoir le parcourir vaincre les méchants et calmer le château. Ah oui, l’école ici n’est pas sans rappeler une certaine école de magie de l’univers de Harry Potter, sans oublier qu’on peut compter quatre maisons à l’intérieur (là encore comme par hasard …). Ces maisons vont être un peu vos jalons pour avancer dans le jeu, pour en débloquer une nouvelle il faudra maitriser tous les sorts d’un certain niveau.

À l’annonce du jeu on nous parlait de pouvoir mixer des pouvoirs et utiliser des sorts à tout-va pour vaincre les adversaires. Là aussi le jeu a peut-être utilisé un peu trop de superlatifs car le nombre de sorts n’est pas très élevé, et il n’y a pas vraiment de combinaisons réelles possibles… bon, nous sommes mauvaises langues, il y a quand même des affinités élémentaires.

Le jeu est globalement plutôt simple si l’on exclut les soucis techniques que nous avons subi lors des heures passées à y jouer. Au départ nous avons des sorts assez simples comme le coup de baguette magique de base ou la possibilité de déplacer un élément ou un adversaire. Vous pourrez rapidement apprendre un sort qui fait léviter l’adversaire et un autre qui permettra de le repousser.

Vous pouvez passer la quasi-totalité du premier étage en ne repoussant que les ennemis contre les murs et battre les trois boss que l’on a rencontré juste en les déplaçant dans leurs propres sorts qu’ils font apparaitre pendant le combat.

Cependant le jeu n’est pas totalement mauvais, quand on arrive à jouer un tant soit peu on arrive à s’amuser un petit peu… C’est un roguelite ce qu’il y a de plus classique, on retrouve une monnaie qui se garde d’une partie à l’autre et qui nous permet d’améliorer ou d’acheter de nouveaux sorts. On a aussi la possibilité de trouver des artefacts en cours de mission pour avoir des bonus sur certains sorts et plus on avance plus on débloque davantage pour les prochaines parties. Il remplit complètement son rôle de roguelite, donc c’est d’autant plus frustrant qu’il soit à la limite du jouable sur Nintendo Switch.

Suite au patch 1.3.1

Dans la foulée de la sortie de ce test, le patch tant attendu pour la Switch est rendu disponible, il y a beaucoup de modifications au programme et c’est plutôt une bonne chose. Cependant il va principalement corriger des défauts d’ergonomie, les temps de chargements sont plus court, des glitchs visuels ont été remanié, il n’y a plus ce curseur qui reste en permanence à l’écran (c’est vraiment un super point positif ça !). On ne l’avais pas mentionné car anecdotique mais l’icone sur l’accueil de la switch était tout tassé il est maintenant propre. Cependant ce n’est pas totalement réglé au niveau des soucis, le framerate est toujours aussi capricieux et le jeux à toujours des problèmes de fluidité. C’est mieux, mais il reste encore du travail pour que nous vous le conseillons sur Nintendo Switch.

Conclusion 3.6 /10 On ne va pas y aller par quatre chemins, le jeu est injouable sur Nintendo Switch et il faut l'éviter à tout prix. Vendu plein pot, et toujours pas de mises à jour après plus de 2 semaines, on abandonne et on passe au suivant. Dommage. LES PLUS On reprend les codes d'Harry Potter ça fonctionne bien

Un roguelite plutôt classique

Les possibilités de retourner la plupart des sorts contre l'adversaire ou d'autres dans la salle LES MOINS Injouable sur Switch

Ça freeze

Ça lag

Ça lag La musique est redondante

