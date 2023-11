Lorsque nous avons découvert pour la toute première fois l’ASMR, nous devons admettre avoir été quelque peu circonspects face à un tel engouement pour un concept si simpliste. Pourtant, à force de recherches, il faut reconnaître que l’expérience peut s’avérer agréable, voire même apaisante dans certains cas. Bon… d’autres sont parfaitement risibles et cela nous a valu de bonnes poilades entre amis. Mais alors, de là à imaginer et concevoir un « jeu » ASMR, quelle drôle d’idée… forcément, nous avions une grande envie de vous en parler !

Edité par QubicGames sur l’eShop, ASMR Slicing ne plaira pas à tout le monde. Voilà qui est dit, vous voilà prévenus ! Il convient d’affectionner un minimum le concept d’ASMR pour comprendre toute la subtilité qui peut, maigrement, se cacher dans ce titre. Un titre dont vous ferez tout de même rapidement le tour… commencez-le dès à présent.

Sssshhhhh

Petit rappel : l’ASMR est décrite comme une réponse corporelle délicate, comme de petits frissons ou d’agréables picotements, suite à une stimulation bien particulière. Celle-ci peut être visuelle mais aussi olfactive ou encore sonore. De nombreux youtubeurs se sont penchés sur ce phénomène afin de le mettre sur un piédestal impressionnant jusqu’à concevoir un effet de mode. Chuintements, chuchotements, tapotements, bruits de bouche (aaaaaah l’horreur !) sont autant de prétextes pour se mettre en scène et faire des vues.

Pourtant, ne crachons pas dans la soupe : certains sons fonctionnent parfaitement et nous procurent véritablement ces petits picotements agréables. Bien entendu, nous ne sommes pas tous égaux face à ces réactions, à chacun de trouver les stimulations qui lui procurent le plus de plaisir (euh…).

ASMR Slicing tente de se glisser dans la brèche en proposant aux « joueurs » une expérience plus qu’un jeu. Le principe est simple : découper une multitude d’objets et de supports. Écouter et observer le résultat. Plusieurs objets plus ou moins tranchants sont à disposition pour varier les plaisirs. C’est tout. Ou presque.

Sssshhhhh Sssshhhhh

À l’ouverture du titre, nous pouvons d’ores et déjà découvrir l’étendue de son contenu : 62 niveaux et 33 lames. Mauvaise surprise : des DLC sont disponibles pour étendre un peu plus le contenu… Est-il utile de préciser qu’il s’agit bien entendu de DLC payants ?

Nous débutons avec impatience notre première découpe… et sommes aussitôt assez déçus par le bruit émit… La lame de notre couteau reste néanmoins agréable et glisse aisément sur la surface sableuse qui ouvre le bal. Afin de rendre l’expérience plus agréable, nous décidons de désactiver les vibrations, bien trop agressives et totalement malvenues dans ce contexte de relaxation.

Les découpes s’enchaînent et nous devons admettre y prendre de plus en plus de plaisir pendant la première dizaine de « trucs » à trancher. Oui, « trucs » puisqu’il y a de tout : des semblants de gâteaux de toutes formes et de toutes les couleurs (avec une certaine dominance de l’arc-en-ciel), de la nourriture, des édifices… les développeurs n’ont clairement pas basé leur titre sur la faisabilité des découpes mais bel et bien sur la multiplication de ces dernières. Certaines s’avèrent un micro chouïa plus intéressantes puisque sous la forme de défis d’une simplicité sans équivoque : réaliser un certain nombre de tranches, faire dégringoler le bon poids dans une balance, ou encore découper des parts égales. Soulignons dès à présent que le joueur est aidé puisque le titre indique une zone verte dans laquelle il convient de réaliser la découpe. Vraiment, vous n’aurez aucun mal à terminer le titre en une heure…

Sssshhhhh Sssshhhhh Sssshhhhh

En effet, malgré un semblant de richesse de contenus (62 niveaux, ça claque sur le papier non ?), tout s’enchaîne très rapidement sur ASMR Slicing. Les lames s’obtiennent rapidement, les niveaux se succèdent rapidement, les plans défilent rapidement… voilà qui est déconcertant pour un jeu dont le concept a pour objectif premier la relaxation.

Ainsi, passé la première dizaine de niveaux, nous avons malheureusement eu l’impression de reproduire sans cesse la même chose, malgré la présence de « trucs » parfois totalement improbables. Le titre met l’accès sur des objets inédits à débloquer… qui ne présentent pas d’intérêt plus conséquent que tout le reste. En outre, tout cela n’est pas bien cohérent puisque l’objet spécial n’est pas celui découvert lors de la découpe précédente.

Tandis que les « trucs » sont tranchés les uns à la suite des autres, les pièces viennent peu à peu se cumuler. Visibles au sommet droit de l’écran, cette petite bourse permet d’acheter de nouvelles lames, parfois assez anecdotiques comme une carte de crédit. L’originalité persiste, nous ne pouvons pas le nier. En revanche, retrouver l’accès aux DLC payants est clairement agaçant…

Sssshhhhh Sssshhhhh Sssshhhhh Sssshhhhh !

Certaines lames sont plus douces dans leur déploiement que d’autres : le son émit lors de la découpe est calme et voluptueux, plus agréables pour nos petites oreilles fragiles ! Au-delà d’un aspect dont l’intérêt est considérable pour de l’ASMR, le titre ne propose pas de musiques d’accompagnement. Logique, c’est le principe même du concept. Mais nous tenions à le rappeler tout de même… le menu lui-même reste silencieux.

Ce menu, intéressons-nous quelques instants à lui… ce dernier dispose d’un accès aux différents stages, aux couteaux (qui n’en sont pas nécessairement, comme la carte de crédit ou encore le sabre laser), et toujours l’accès à l’eShop pour l’achat des DLC (mais ça suffit oui !). L’ergonomie du menu n’est guère idéale et nous avons parfois rencontré quelques difficultés à nous déplacer sereinement en son sein. Le tactile fonctionne mais sa visibilité est discutable puisque nous ne pouvons percevoir notre sélection. La découpe du bout des doigts reste possible mais n’apporte pas grand-chose. Nous commençons à nous dire que les youtubeurs nous proposent des séances ASMR plutôt correctes finalement… !

Certains niveaux ont présenté un petit ralentissement, laissant quelques micros secondes le jeu en gel.

ASMR Slicing est disponible sur l’eShop pour 5 euros, un tarif bien trop élevé ! Une promotion est actuellement en cours et effective jusqu’au 25 décembre : le titre peut alors être obtenu pour moins de 2 euros. Mieux… jusqu’au moment où vous découvrez qu’il est possible de retrouver ASMR Slicing en application mobile gratuite !

Le saviez-vous ?

ASMR signifie : Autonomous Sensory Meridian Response, ce qui signifie la réponse autonome des méridiens sensoriels. En d’autres termes, des petits guili-guilis agréables et incontrôlables que vous percevez dans votre corps à l’écoute d’un cobaye qui fait des bruits de bouche !

Conclusion 5.8 /10 L'ASMR est actuellement en vogue afin de proposer des instants de relaxation et d'apaisement. Nous étions assez curieux de découvrir un « jeu » consacré à ce concept... et sommes désormais très mitigés quant à l'expérience vécue. Certaines découpes s'avèrent de bonne facture, avec quelques originalités notables et des lames voluptueuses, d'autres sont plus anecdotiques voire carrément peu caressantes aux oreilles ! Mais si d'aventure vous étiez tentés par le titre, nous ne pouvons que vous recommander de télécharger l'application mobile afin d'obtenir vos découpes gratuitement ! LES PLUS Une expérience atypique !

Une expérience atypique ! Quelques découpes qui sortent de l'ordinaire et procurent une certaine satisfaction.

Quelques découpes qui sortent de l'ordinaire et procurent une certaine satisfaction. De nombreuses découpes et lames à déverrouiller... LES MOINS Tarif de base prohibitif, application mobile gratuite !

Tarif de base prohibitif, application mobile gratuite ! … mais une expérience qui se termine bien trop rapidement.

… mais une expérience qui se termine bien trop rapidement. Un menu général qui manque de fluidité.

Un menu général qui manque de fluidité. Des DLC payants... ! Détail de la note Originalité 0

Durée de vie 0

Qualité acoustique 0

Satisfaisant 0