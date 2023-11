Quoi, le jeu ne sort pas cette année malgré les promesses ? Je n’ose y croire.

Inazuma Eleven : Victory Road sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS et Android en … 2024 (sans plus de précisions). Mais bonne nouvelle, Level-5 prévoit une phase de test bêta. Apparemment sous la forme d’une démo eShop en mars 2024 et uniquement sur Nintendo Switch. La démo proposera uniquement du jeu solo avec le Chapitre 1 du mode Histoire, et des matchs contre l’IA avec quelques équipes. On nous promet aussi, après, l’ajout de modes en ligne.