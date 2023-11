Quand on nous parle d’espace et de roguelite, nous pensons automatiquement à FTL: Faster Than Light, référence et précurseur du genre. This Means Warp est un jeu développé par les Irlando-Canadiens d’Outlier Games déjà sorti depuis mai 2023 sur PC. Il est édité par les Anglais de Jagex et arrive sur l’eShop le 30 novembre au prix de vingt euros. Que nous vaut donc ce jeu qui essaie de s’imposer sur le marché déjà très rempli du roguelite ?

This Means Warp au départ très addictif…

This Means Warp nous place dans un univers spatial. La nouvelle vient de tomber : la guerre est déclarée entre plusieurs peuples et nous devons survivre dans notre périple intergalactique.

Le concept du jeu est très simple. Nous commandons un vaisseau qui se balade dans l’espace et qui va sur sa route faire face à des évènements souvent très hostiles.

Diriger un vaisseau n’est pas une mince affaire, c’est pourquoi This Means Warp est un jeu collaboratif jusqu’à quatre joueurs. La majorité du gameplay du jeu se déroule pendant des phases de combat face à d’autres vaisseaux.

Vous possédez deux canons qui doivent être rechargés afin de tirer sur les ennemis. Vous pouvez choisir la zone que vous voulez attaquer afin de détruire celle-ci. Vous pouvez aussi bien casser les murs du vaisseau afin d’aspirer les adversaires dans l’espace que de désactiver les armes adverses.

Les adversaires peuvent eux aussi détruire les parties de votre vaisseau et il faudra en permanence alterner entre les phases de réparation et les phases d’attaque. Vous avez un très court laps de temps pour réparer votre vaisseau lorsque vous vous prenez des dégâts. Le cas échéant, vous perdrez des points de vie définitivement. Et lorsque vous n’avez plus de points de vie, la partie est terminée.

Lorsque vous êtes aspirés dans l’espace, votre personnage sera indisponible une trentaine de secondes avant de pouvoir revenir. Il faudra faire attention aux murs qui se brisent tout en sachant que si vous ne réparez pas assez vite un mur, le taux d’oxygène de votre vaisseau diminuera.

Avec un beau potentiel

Il y a aussi des évènements aléatoires qui nous demanderont d’aller chercher des objets hors du vaisseau ou de survivre lors de la traversée d’une supernova. À la fin de ces quêtes nous gagnons de l’argent, de l’expérience pour nos personnages, mais aussi des « bonus » afin de renforcer nos objets.

Nous gagnons des sortes de capsules qui permettent par exemple de renforcer les dégâts de nos canons ou d’autres qui réduisent le temps de recharge de certains objets.

Nous pouvons aussi récupérer des objets à la fin des évènements qui personnaliseront notre vaisseau. Nous aurons alors un robot qui répare automatiquement notre véhicule spatial, une machine qui nous permet de lancer des bombes, un robot qui jette les bombes adverses à la poubelle, etc.

Finalement, pour conclure cet éventail des possibilités, il y a plusieurs armes disponibles dans le jeu. Certaines surchauffent mais font de gros dégâts alors que d’autres font des dégâts sur plusieurs zones différentes.

La carte est constituée de plusieurs mondes avec un combat de boss à la fin et un marchand pour acheter des objets et des améliorations.

Mais qui finit par être très répétitif

This Means Warp avait un très beau potentiel, malheureusement son gameplay est lent et assez ennuyeux. Le jeu est addictif au début, nous vivons les combats intergalactiques, puis les évènements commencent à se répéter et à se ressembler.

Les combats ne sont pas très prenants et finalement nous passons notre temps à éviter les dommages sur notre coque pour ne pas sombrer.

Il faut impérativement jouer avec des amis à ce jeu car les bots sont idiots et il est impossible de gagner avec eux, même avec la difficulté la plus basse. Ces derniers vont parfois ignorer les urgences, ils vont bêtement aller dans le vide, ils vont flâner pendant les moments critiques…

Même avec ses amis, le jeu ne donne pas vraiment la sensation de progression et les objets se répètent bien trop rapidement pour donner une véritable variété au gameplay. Quel dommage ! Les personnages déblocables au fil de notre progression n’apportent pas grand-chose.

Pourtant, vu à quel point nous avons apprécié cet univers, nous pensons sincèrement que le jeu aurait pu nous proposer bien plus… Le jeu est crossplay et peut se jouer online, malheureusement nous n’avons pas trouvé de salon disponible malgré les très nombreuses tentatives.

Par ailleurs, comme une partie peut prendre une à deux heures, il ne vaut mieux pas jouer avec des inconnus… Pour vingt euros, le jeu nous donne une impression assez mitigée. Certes, la durée de vie est au rendez-vous, mais celle-ci est un peu morne. Il existe des meilleurs roguelites au même prix voire moins chers qui se jouent avec des amis.

Si vous avez la même vue que nous, nous ne vous recommandons par ailleurs pas This Means Warp en mode portable. Les informations sont bien trop petites pour nos yeux et le jeu n’est pas très confortable sur un petit écran.

Les graphismes cartoonesques sont très sympathiques et la bande-son agréable, même si nous recherchons avant tout un gameplay varié et une grande rejouabilité dans un jeu de ce genre.

Conclusion 6.5 /10 This Means Warp est un jeu qui a un énorme potentiel, malheureusement, son gameplay est bien trop lent et répétitif pour s’amuser sur la durée. Il existe des roguelites bien meilleurs, bien plus complets et plus addictifs pour le même prix. Dommage. LES PLUS Addictif les premières heures

Addictif les premières heures Des graphismes sympathiques

Des graphismes sympathiques Un beau potentiel

Un beau potentiel Grosse durée de vie LES MOINS Un jeu qui finit par être répétitif très rapidement

Un jeu qui finit par être répétitif très rapidement Un contenu pas très fourni

Un contenu pas très fourni Impossible de gagner avec des bots

Impossible de gagner avec des bots Un mode online avec aucun salon disponible

Un mode online avec aucun salon disponible Nous nous ennuyons

Nous nous ennuyons Pas très sympathique en mode portable Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Durée de vie / Prix / Fun 0

Bande-son 0