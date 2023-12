Une armée de monstres à rassembler, une ville de Gotham à protéger à tout prix et une communauté de robots à loger, nourrir et divertir sont au menu du mois de décembre sur Nintendo Switch ! Après un beau mois de novembre, le mois de décembre va être fou sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en décembre 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres – le 1er décembre

Plongez dans un monde fantastique en quête de vengeance et devenez un meneur de monstres afin de rassembler une armée parée pour le combat. Chassez de puissants monstres à travers les environnements uniques de Nadiria, puis combinez-les pour créer des spécimens encore plus redoutables et devenir le Maître des monstres !

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo – le 14 décembre

Partez en échange scolaire à l’Institut Myrtille, inauguré il y a relativement peu de temps et spécialisé dans les combats Pokémon, mais dont l’aspect le plus surprenant vient du fait qu’une grande partie de cet établissement se trouve sous l’océan. Découvrez le Pokémon légendaire Terapagos, entouré de son aura resplendissante !

Outer Wilds: Archaeologist Edition – le 12 décembre Enfilez vos bottes d’exploration, vérifiez vos réserves d’oxygène et préparez-vous à vous aventurer dans l’espace ! Les planètes de Outer Wilds regorgent de lieux cachés qui évoluent au fil du temps. Utilisez toute une gamme de gadgets uniques pour sonder votre environnement et élucider les mystères de cet étrange système solaire.

SteamWorld Build – le 1er décembre

Devenez l’architecte de votre propre ville minière dans ce jeu de construction et de gestion qui se déroule dans SteamWorld ! Commencez par ériger des maisons pour vos citoyens (des robots à vapeur), puis creusez toujours plus profondément dans la mine abandonnée sous vos pieds afin d’en extraire des richesses qui vous permettront à terme de décamper de cette planète !

Batman: Arkham Trilogy – le 1ᵉʳ décembre

Affrontez de célèbres super-vilains dans Batman: Arkham Asylum, plongez dans l’ombre du monde ouvert de Batman: Arkham City, et affrontez la menace ultime dans Batman: Arkham Knight. Ces trois titres sont disponibles en lot ou individuellement.

Born Of Bread – le 5 décembre

Des créatures d’une autre époque sèment le chaos et constituent une menace pour les habitants de ces terres. Le plus improbable des héros, un petit être né du pain, et ses nouveaux amis se retrouvent impliqués dans un conflit millénaire. Ensemble, ils visiteront des lieux incroyables et rencontreront des personnages fascinants. Même s’il ne paie pas de mie, Tipain sera peut-être le héros qui sauvera ces terres de la menace qui pèse sur elles.

A Highland Song – le 5 décembre

Une balade rythmée à travers les hautes terres écossaises vous attend ! Explorez les collines et leurs nombreux chemins, bien tracés ou à peine perceptibles, regorgeant d’histoires, d’objets perdus, d’échos et de souvenirs. Quelles vérités allez-vous découvrir lors de votre périple pour rejoindre la mer ?

Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains – le 8 décembre

Le très populaire et primé RPG chinois Xuan Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains arrive sur de nouvelles plateformes ! Les mondes orientaux et occidentaux s’entrechoquent dans un récit épique couvrant l’Eurasie, l’Arabie, la France et la Chine. Embarquez pour un long voyage à la recherche des Arts invicibles de la guerre. Vous incarnez Septem, un Chevalier franc entraîné malgré lui dans une lutte de pouvoir entre des cultures disparates. Xuan Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains déroule son récit en s’inspirant de styles architecturaux, vestimentaires, culinaires et coutumiers mythologiques et historiques, le tout mêlé de mécanismes traditionnels de RPG au tour par tour et de sprites peints à la main en haute définition. Recrutez de nouveaux personnages, capturez des ennemis au combat à l’aide du Pot de fusion de l’esprit, puis fabriquez de nouveaux objets et monstres à partir d’autels orientaux ou occidentaux afin d’obtenir des apparences et des propriétés différentes. Ce n’est qu’en unissant les pouvoirs de l’Orient et de l’Occident que vous pourrez espérer déjouer les ambitions du seigneur des ténèbres qui menace la civilisation tout entière !

While the Iron’s Hot – le 5 décembre

Rebâtissez le monde d’un forgeron Depuis des générations, les meilleurs artisans se retrouvent dans le lointain pays d’Ellian pour affûter leurs talents. Il est temps pour vous de les rejoindre. Incarnez un forgeron expérimenté qui souhaite devenir un grand maître dans While the Iron’s Hot, une aventure pleine de mystère, d’esprit et de charme. Faites fondre les métaux, forgez-les combinez vos créations pour vous améliorer et découvrir de nouveaux objets à fabriquer. Explorez une île remplie de ressources, de trésors, d’énigmes et d’artisans qui ont tous leurs propres objectifs et motivations. Rebâtissez les ruines du village de forgerons abandonné d’Ellian pour lui redonner sa gloire d’antan et entrer dans la légende.

Koumajou Remilia Ⅱ: Stranger’s Requiem – le 14 décembre

Koumajou Remilia Ⅱ: Stranger’s Requiem est la suite du jeu d’action à défilement horizontal Koumajou Remilia : Scarlet Symphony. Il reprend des personnages de Touhou Project, aimés par les fans du monde entier. L’illustateur Banpai Akira a ajouté une touche sombre et audiacieuse au design des personnages, tout en conservant leur charme d’origine. Pour plus de divertissement, une pluie de balles vient compléter leurs diverses actions et animations. Ajoutez à cela des graphismes époustouflants, un son de haute qualité et un gameplay fluide, et vous obtenez un jeu entièrement relooké ! Le jeu suit l’histoire de Sakuya Izayoi, qui se rend au Manoir du Démon Écarlate autrefois détruit. Elle espère y trouver Remilia et ses autres compagnons portés disparus, et découvrir où se trouve le printemps qui ne vient jamais. Dans cette nouvelle version sur Nintendo Switch™, vous découvrirez un jeu d’action gothique inspiré de Touhou. Laissez-vous séduire par ses graphismes HD, ses dialogues entièrement doublés, et bien plus encore. Le jeu comprend aussi un épiloque que vous débloquerez en terminant l’histoire principale, et des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode « boss rush » et la possibilité de jouer Reimu Hakurei, l’héroïne du jeu précédent.

Wall World – le 19 décembre

Bienvenu dans Wall World. Explorez des mines générées de manière procédurale et découvrez des biomes fantastiques. Trouvez des ressources et des technologies pour acheter des améliorations. Combattez des hordes de monstres agressifs en utilisant votre base mobile. Parcourez le Mur librement, de jour comme de nuit, dans diverses conditions météorologiques. Trouvez des traces des « Autres » et exploitez avec courage des mines qu’aucun homme n’a jamais exploitée.