La démo jouable est téléchargeable gratuitement sur Nintendo Switch

Paris, le 1er décembre 2023 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® sort DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, le tout dernier RPG de la série DRAGON QUEST MONSTERS. DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est désormais disponible en exclusivité sur Nintendo Switch™, chez les revendeurs et en version numérique sur le Nintendo® eShop.

Dans DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, Psaro se voit contraint de devenir meneur de monstres. Il les recrute et combat à leurs côtés aux quatre coins du monde fantastique de Nadiria, avec ses rivières bouillonnantes de lave, ses anciennes ruines mystérieuses et ses gigantesques tours en gâteau. DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres comprend plus de 500 monstres à affronter, à recruter et à entraîner, ainsi que des batailles en ligne, des changements de saison et un tout nouveau système de synthèse.

La synthèse fait son retour dans la série dans une forme inédite et permet aux joueurs de découvrir de nouvelles combinaisons de monstres, possédant chacun des talents innés uniques. Les fans pourront mettre leurs monstres à l’épreuve dans une des deux arènes de combat : le Colisée de Chandor dans le monde humain de Terrestria et l’Extrêmarène du royaume des monstres de Nadiria. Pour remporter la victoire, les joueurs devront utiliser la bonne combinaison de monstres, de stratégies, de bonus d’attributs et d’accessoires.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres encourage les fans à se plonger dans des combats stratégiques au cours desquels ils pourront donner des ordres précis à chaque monstre ou définir des tactiques générales telles que « Sans pitié » ou « Soins avant tout » pour toute l’équipe. Jusqu’à huit monstres peuvent rejoindre l’équipe principale, avec quatre monstres en combat et quatre autres en réserve.

Une fois que les joueurs auront assemblé leur équipe DRAGON QUEST MONSTERS idéale, ils pourront se battre en ligne en utilisant leurs puissants monstres contre les équipes d’autres meneurs du monde entier. Pour la première fois dans la série, les joueurs pourront participer à des joutes express, de grandes compétitions utilisant les données de 30 joueurs pour disputer automatiquement des combats. De plus, de nombreux autres modes de combat en ligne sont disponibles, comme des matchs classés, des matchs amicaux et des tournois en multijoueur, dans lesquels jusqu’à huit joueurs s’affronteront dans un tournoi en élimination directe jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.

L’édition numérique Deluxe de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres comprend les objets bonus suivants :

Le Tauppidum (Comprend une « tenue gothique ») : Aventurez-vous dans les profondeurs pour retrouver des types de monstres qui sont devenus vos amis. Vous aurez aussi la chance de trouver des monstres très difficiles à synthétiser par ailleurs.

(Comprend une « tenue gothique ») : Aventurez-vous dans les profondeurs pour retrouver des types de monstres qui sont devenus vos amis. Vous aurez aussi la chance de trouver des monstres très difficiles à synthétiser par ailleurs. Le fort retors de Gambert (Comprend une « tenue de pâtissier ») : Explorez ces donjons générés aléatoirement et affrontez des hordes de monstres redoutables. Chaque donjon pose des conditions uniques, qui vous pousseront à bien réfléchir à la composition de votre équipe. Venez à bout du boss de la dernière salle pour gagner des objets rares qui vous aideront à dresser des alliés plus puissants.

(Comprend une « tenue de pâtissier ») : Explorez ces donjons générés aléatoirement et affrontez des hordes de monstres redoutables. Chaque donjon pose des conditions uniques, qui vous pousseront à bien réfléchir à la composition de votre équipe. Venez à bout du boss de la dernière salle pour gagner des objets rares qui vous aideront à dresser des alliés plus puissants. Malles à malice (Comprend une « armure monstrueuse ») : Chaque fois que vous ouvrirez ces coffres mystérieux, vous récupérerez une récompense. Mais vous devrez patienter un peu avant de pouvoir rouvrir le coffre et obtenir la prochaine récompense de la liste ! Continuez ce petit jeu et vous obtiendrez des objets très intéressants !

(Comprend une « armure monstrueuse ») : Chaque fois que vous ouvrirez ces coffres mystérieux, vous récupérerez une récompense. Mais vous devrez patienter un peu avant de pouvoir rouvrir le coffre et obtenir la prochaine récompense de la liste ! Continuez ce petit jeu et vous obtiendrez des objets très intéressants ! Paletot gothique grenat (objet cosmétique)

Anneau de guerrier x1

Accroquettes x10

Les éditions Standard et Deluxe de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres sont désormais disponibles au format physique et numérique sur Nintendo Switch.

La démo de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est disponible

Commencez à monter votre première équipe de monstres dans la démo de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop. Découvrez de nouveaux environnements uniques (et leurs saisons) tout en recrutant et en combattant avec vos monstres. Vous pourrez aussi découvrir deux arènes de combat dans la démo. Enfin, n’hésitez pas à essayer de synthétiser vos monstres et voyez quelles combinaisons vous pouvez obtenir.

Les monstres obtenus dans la démo peuvent être transférés dans le jeu complet. Les meneurs de monstres pourront ainsi continuer d’utiliser leurs unités préférées dans le jeu complet.