Sorti depuis maintenant 2017 sur PC, Shuyan Saga débarque enfin sur Nintendo Switch. On dit enfin, mais était-il vraiment attendu ? Sa sortie discrète ne fait qu’attiser un peu plus nos craintes, d’autant plus que le jeu se paie le luxe de mélanger trois genres bien distincts. Mais trêve de bavardage, partons à la découverte de ce titre nous narrant une grande épopée asiatique.

Un conte dont vous êtes le héros

Oui, vous avez bien lu, le jeu se paie vraiment le luxe de mélanger trois genres, que seront le visual novel, le beat’em all et le jeu de combat. Nous allons donc un peu plus détailler tout cela. Pour commencer, nous nous attarderons sur la partie visual novel, qui sera bien entendu la partie la plus essentielle du jeu, puisque ce sera par ce biais que le scénario du jeu nous sera conté. On dit visual novel, mais pour être plus précis, nous serions plus en face d’une bande dessinée interactive. La qualité des images qui défilent sous nos yeux est comparable à une planche de bande dessinée, avec une multitude de détails pour lesquelles on ressent clairement qu’un grand soin a été apporté. Si cet aspect bande dessinée est reconnaissable, ce n’est pas pour rien, puisque c’est Daxiong qui est derrière le coup de crayon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a travaillé notamment sur des comics Star Wars et Justice League. En gros, l’influence comics qui se dégage des illustrations n’est pas anodine.

Mais revenons-en à notre bande dessinée interactive. Si les illustrations vont s’enchaîner avec pour notre plus grand bonheur une traduction française des textes et un doublage anglais pour les voix, nous aurons toutefois quelques choix à effectuer. Loins d’être ultra importants, ils ne changeront pas toute l’histoire mais auront au moins le mérite de nous immerger un peu plus dans celle-ci tout en façonnant le personnage principal. D’ailleurs pour ce qui est de l’histoire, nous ferons dans le bref. Nous suivons donc l’histoire de la jeune princesse Shuyan qui souhaite devenir une véritable guerrière et maîtriser le kung-fu pour sauver les cinq royaumes d’une terrible invasion. Nous n’en dirons pas plus sur le scénario, ce dernier étant tout de même l’élément central du jeu. Sachez juste qu’il sera bien heureusement agréable à suivre et que la fantasy s’invite avec joie au côté du réalisme.

Visual beat’em fight

Après avoir longuement parlé de l’élément central du jeu, il est maintenant temps pour nous de parler des combats. Car qui dit kung-fu, dit bien sûr mandales bien chorégraphiées contre plusieurs ennemis. Soyons directs, nous avons été un poil déçus par les combats. Ces derniers seront divisés en deux genres : le beat’em all, dans lequel nous serons dans une arène en 3D vue du dessus, dans laquelle nous devrons, cela va de soi, tataner nos adversaires. Si cette partie est sympathique, elle possède cependant quelques lacunes. Déjà d’une part esthétique, nous perdons la beauté des graphismes fins et détaillés des illustrations, ce qui est fort dommage. Deuxième point qui nous gâche un peu le jeu, sa maniabilité, puisque les commandes répondent assez mal et gâchent du coup cette partie du gameplay.

Cependant, toutes ces phases de gameplay ont le méritent d’être présentes. On notera aussi qu’il est possible pour notre personnage d’apprendre de nouveaux coups et que les 3 livres faisant office de 3 scénarios complémentaires – car se suivant telle une trilogie – mettront en place trois techniques de combat bien distinctes.

Tant qu’à parler des 3 scénarios disponibles, autant parler de la durée de vie. Sans surprise, cette dernière est très courte, comptez à peu près trois heures pour voir le bout. Il sera toujours possible de recommencer l’aventure et d’effectuer d’autres choix, mais cela n’apportera pas vraiment de nouveautés. On pourra toujours se rabattre sur le mode aventure qui nous demandera de parcourir un temple en évitant moult pièges et effectuant aussi moults combats. Nous aurons aussi un mode tournoi qui lui aussi parle de lui-même. Pas de quoi passer une dizaine d’heures, mais au moins faire durer un peu plus le plaisir. Enfin dernier point, la bande son. Si les voix sont entièrement doublées en anglais, nous offrant alors un doublage de grande qualité, les musiques ne resteront pas les mémoires mais contribuent tout de même à nous emporter dans ce conte interactif.

Shuyan Saga est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Conclusion 6.1 /10 Shuyan Saga n'était pas un jeu très attendu, voire même pas du tout. Cependant son mélange des genres en fait un jeu très sympathique à découvrir. Si les illustrations sont magnifiques et brillent par le sens du détail, il en est autrement pour les phases de combat qui se montreront un peu plus grossières. L’histoire, sans être grandiose saura tout de même nous tenir en haleine durant les 3 heures de jeu que nous aurons devant nous. Oui cela est court, mais il fallait s’y attendre. Nous aurons tout de même le loisir d’y revenir afin d’effectuer de nouveaux choix, de tenter le mode tournoi ou bien le mode aventure. Rien de très excitant, mais le jeu au final offre tout de même un bon divertissement. Court, certes mais très beau visuellement et osant mélanger les genres. LES PLUS L’histoire plaisante à suivre…

L’histoire plaisante à suivre… Les choix…

Les choix… Les illustrations magnifiques

Les illustrations magnifiques Trois jeux en un

Trois jeux en un Le mode aventure et tournoi

Le mode aventure et tournoi Doublé en anglais et texte traduit en français LES MOINS Mais relativement classique

Mais relativement classique N’ayant au final pas de grand impact

N’ayant au final pas de grand impact Les graphismes des combat un poil en dessous

Les graphismes des combat un poil en dessous La fluidité des combats

La fluidité des combats C’est assez court Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Bande son 0

Durée de vie 0

Scénario 0

Traduction 0