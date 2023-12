The Legend of Legacy HD Remastered arrive sur Nintendo Switch le 22 mars 2024 ! Découvrez l’histoire d’une terre perdue dans The Legend of Legacy HD Remastered ! Vous pouvez voir une nouvelle bande-annonce de gameplay japonaise pour ce titre ci-dessus.

Combats classiques d’un RPG avec une touche d’originalité, c’est ce qui vous attend dans The The Legend of Legacy HD Remastered (Switch) ! Les passionnés vont pouvoir profiter de nouveauté en matière d’affrontements, alors que la victoire dépendra de leur capacité à déjouer les pronostics dans ce système de combat à plusieurs niveaux. Utilisez les formations et les positions pour attribuer des rôles flexibles et maîtrisez ces nouvelles fonctionnalités pour prendre l’avantage sur le champ de bataille !

Découverte il y a dix ans, l’île d’Avalon est baignée de mystères. On dit que le continent a été forgé par les dieux et les élémentaires, et qu’il abrite de nombreux trésors légendaires aux pouvoirs immenses. De nombreuses âmes courageuses ont tenté de s’aventurer et d’enquêter sur les terres d’Avalon. Serez-vous le prochain ?

Suivez l’histoire de sept héros en devenir qui se rendent sur les terres inexplorées pour satisfaire leurs désirs uniques. Chacun d’entre eux a ses propres compétences et sa propre histoire à raconter. Gérez des formations de combat et donnez des instructions à des rôles de combat spécifiques pour prendre l’avantage dans la bataille et remporter la victoire, et utilisez l’ancien pouvoir des élémentaires en forgeant des contrats en plein combat pour faire appel à de puissantes compétences. Prenez part à un voyage épique sans précédent !

Caractéristiques :

Une narration légendaire : L’illustrateur Tomomi Kobayashi, le célèbre compositeur Masashi Hamauzu, l’écrivain Masato Kato, le concepteur de jeux Kyoji Koizumi et Masataka Matsuura se réunissent pour créer une aventure unique en son genre !

Sept voyages héroïques : Chaque personnage de The Legend of Legacy HD Remastered a sa propre motivation pour explorer Avalon, ainsi que sa propre conclusion individuelle à la résolution de l'histoire. Incarnez chaque personnage pour découvrir le déroulement de leur histoire !

Innovation en matière de combat : Les passionnés de combat peuvent découvrir un nouveau niveau de défi pendant les combats en utilisant des formations et des positions pour attribuer des rôles de combat flexibles !

