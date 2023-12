Il y a quelque temps déjà, sortait sur nos écrans vidéoludiques le bien sympathique Dawn of the Monsters sur l’eShop. Jeu dont vous pourrez retrouver le test sur le site. Aujourd’hui nous avons le droit à un petit DLC proposant pas mal de contenu. Mais en pratique, que propose vraiment celui-ci avec ce titre à rallonge qu’est « Pack Arcade + DLC de personnages », et surtout, est-ce qu’il va permettre de renouveler l’intérêt pour le jeu ? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre de suite.

Kaiju +

Avant toute chose, rappelons ce qu’est Dawn of the Monsters aux quelques élèves du fond qui n’auraient pas suivi le cours précédent. Ce titre est un beat’ em all sauce kaiju à défilement horizontal et en mode 2D où on s’amuse à contrôler de bons gros kaijus pour filer des mandales, non pas à de pauvres citadins, mais à d’autres grosses bestioles.

Voilà pour le petit cours de rattrapage. Maintenant, concentrons-nous sur l’apport de ce DLC par rapport au jeu d’origine. Si dans le produit de base nous avions quatre personnages, ici nous en aurons un cinquième. Ce nouveau personnage qui a été choisi par les fans lors d’un vote, est Meteor Temujin, une sorte de bon gros mécha sauce Megazord ou encore Goldorak. Ce fameux personnage va avoir le droit à sa propre palette de coups parmi trois armes que seront l’épée, une hache et un marteau. Autant le dire, on prend encore plus de plaisir lorsque l’on file des bons gros coups avec l’une de ses armes dans la face de kaijus. Mais si l’apport d’un nouveau personnage jouable est déjà fort louable, cela ne justifie tout de même pas de payer ce DLC à 6,99€. Fort heureusement, notre bon vieux Meteor Temujin n’arrive pas seul puisque dans son sillage il apporte aussi une bonne cinquantaine de nouveaux skins, de nouvelles illustrations de fin, de nouveaux éléments dans la galerie, mais aussi de nouveaux défis et succès.

Mode Arcade activé

Mais au final, ce qui justifie vraiment l’achat de ce DLC, ce ne sera pas les nouveaux looks de nos kaijus préférés, ni les autres goodies présents dans le pack. Non, ce qui va justifier de passer à la caisse, ce sera l’ajout d’un formidable mode arcade.

En effet, si déjà de base, le jeu offrait une bonne jouabilité et une bonne durée de vie. Le DLC nous apporte en plus ce fameux mode arcade déjà teasé dans le titre. Composé de 11 niveaux, nous aurons de base trois vies pour tenter d’aller jusqu’au bout. Heureusement, ce nombre de vies peut être amélioré en augmentant le plus possible notre score. Autre petit aspect bien sympa de ce mode, à la fin de chaque niveau on devra choisir parmi trois améliorations. On pourra donc par exemple au choix booster son attaque ou encore sa défense. Ces améliorations se perdront bien sûr avec un game over. Autre petite subtilité du mode, on pourra choisir le mode classique ou bien le mode Rogue. Si dans le mode classique, le bonus sera déjà prédéfini, en mode rogue, ces derniers seront aléatoires.

Avec une difficulté bien relevée de base, l’apport de ce nouveau contenu apporte encore un peu plus de café à notre tasse déjà bien remplie. Ainsi, des modes de difficulté normal et cauchemar accompagnent tout ce contenu ainsi que de nouvelles épreuves au sein du mode histoire.

Conclusion 7.5 /10 Dawn of the Monsters : Pack Arcade + DLC de personnages mérite l'achat, même si bien entendu nous pourrons toujours râler un peu sur le prix. Quoi qu'il en soit, ce DLC apporte un très bon contenu. Son plus gros atout sera très clairement, comme le titre l'indique, son mode arcade. Rallongeant encore plus la durée de vie du soft, celui-ci amène en plus avec lui un nouveau personnage. Mais ce n'est pas tout, puisque nous aurons aussi de nouveaux skins à débloquer, des nouvelles missions dans le mode histoire, des nouveaux défis et autres jolis goodies. Bref, si vous aimez le jeu de base, ce DLC ne fera que rallonger le plaisir de frapper du kaiju. LES PLUS Un nouveau personnage
Les nombreux nouveaux skins de personnages
Ajouts de nouveaux défis et succès
Mode de difficulté cauchemar
De nouveaux bonus à débloquer

LES MOINS On en voudra toujours plus
Le prix qui peut toujours faire reculer

