Un prix, c’est parfois trompeur. Peut-être sommes-nous naïfs, mais quand nous avons vu Guns and Spurs 2 sur l’eShop, nous avons cru à une grande aventure dans le Far West afin de pourchasser les mécréants qui rôdent dans le désert. Après tout, ne sommes-nous pas en droit d’attendre un jeu un minimum qualitatif quand nous dépensons trente euros ? Guns and Spurs 2 est un TPS développé par les Grecs de Frozen Lake Games et édité par les Néerlandais de SOEDESCO (Xenon Racer, Saint Kotar). Le jeu est disponible en version physique et dématérialisé depuis le 24 novembre 2023. Et la qualité est loin d’être au rendez-vous…

Guns and Spurs 2: une arnaque au prix fort

Guns and Spurs 2 est un TPS. Nous incarnons un chasseur de primes et notre rôle est d’aller capturer les pires malfrats de la planète pour les rendre aux mains de la justice.

Le gameplay est assez rapide à prendre en main. Nous visons avec la gâchette de gauche, nous tirons avec celle de droite. Nous pouvons choisir notre action avec la flèche directionnelle. Nous pouvons appeler notre cheval, changer d’arme ou prendre un lasso.

Notre but est de débusquer les voyous qui sèment le chaos dans la ville. Il n’y a pas d’histoire et pour trouver les méchants il faudra aller devant le panneau de recherche et lancer la quête.

Notre ennemi s’affichera alors quelque part dans la carte du monde et il faudra galoper pour aller le capturer vivant. Cependant, ce dernier n’est pas seul. Notre cible est souvent accompagnée de quelques camarades de route et ces derniers ne vont pas hésiter à nous tirer dessus pour nous abattre.

Globalement, les quêtes sont toutes les mêmes. Nous tuons deux – trois ennemis, et, lassés par des combats qui ne sont pas très agréables manette en main, nous sortons notre lasso, capturons la cible (il suffit de viser et tirer avec le lasso dessus), la mettons sur notre cheval, et nous galopons sans nous préoccuper du combat afin de livrer le bandit à la justice.

Il y a quelques combats de « boss » qui nécessitent de tuer les cibles pour ensuite entamer un duel avec elles. Si cette partie aurait pu être intéressante, il suffit juste d’être le plus rapide au moment du « top » pour remporter le duel. Spammer les touches nous permet de gagner sans trop nous fatiguer.

Ce concept est répété à l’infini et c’est la seule chose à faire dans Guns and Spurs 2. Nous pouvons acheter de nouvelles armes plus puissantes avec l’argent gagné, acheter des vêtements qui sont uniquement cosmétiques, et si nous trouvons les fers à cheval cachés, nous pouvons débloquer une magnifique licorne plus rapide que le reste des montures… et c’est tout.

Ah si, il y a bien quelques jeux « bonus », comme celui où nous devons survivre quatre-vingt-dix secondes face à une horde de brigands, mais comme vous pouvez le voir dans notre vidéo de gameplay, les trois quarts du temps, aucun ennemi n’attaque la ville…

Des bugs, encore des bugs… où est le gameplay ?

Nous sommes dans une toute petite carte en « monde ouvert ». Il y a deux – trois villes qui sont toutes les mêmes. Nous avons les mêmes bâtiments, les mêmes habitants, disposés de la même manière.

La prise en main est catastrophique. Que ce soit à cheval, ou en combat, les touches ne sont pas agréables à la manette et il n’y aucune stratégie à adopter. Nous tirons sur les méchants, nous nous éloignons pour récupérer de la vie, nous tirons sur des méchants, etc.

Le jeu est truffé de bugs souvent très désagréables. Nous sortons et rentrons automatiquement des bâtiments plusieurs fois à la suite, nous nous téléportons de façon incompréhensible de droite à gauche lorsque nous chevauchons notre monture, le jeu s’est bloqué en plein combat sur notre lasso, la monture a bugué et nous ne pouvions plus déposer le bandit capturé…

Et outre le bug des jeux bonus susmentionné… Nous avons aussi eu un bug en notre faveur qui a cassé toute la difficulté du jeu. En effet, à la fin d’une quête, nous avons gagné beaucoup trop d’argent et nous avons eu les moyens de nous acheter les meilleures armes du jeu.

Pour nous, Guns and Spurs 2 respire le jeu qui devait être à moins de cinq euros. Par ailleurs le jeu est free-to-play sur téléphone et c’est peut-être une place plus adaptée pour qu’il puisse briller. En tout cas, jamais nous ne pourrions vous conseiller de dépenser trente euros pour cette imitation ratée de Red Dead Redemption.

Les graphismes sont ratés et nous vous conseillons de regarder plutôt notre vidéo de gameplay ci-dessous plutôt que les images mensongères de l’eShop. Il n’y a que trois musiques dans ce jeu, une générale, une quand nous acceptons une mission, et une dernière dans le saloon. Autant dire que ces dernières finissent par être répétitives.

Conclusion 2.4 /10 Guns and Spurs 2 est une arnaque qu’on nous demande de payer au prix fort. Les graphismes sont ratés, le gameplay est vide, le jeu est bugué de partout, la bande-son ne contient que trois musiques… bref, autant en free-to-play sur mobile, cette imitation de Red Dead Redemption peut passer, mais pour trente euros… passez votre chemin. LES PLUS Un concept qui aurait pu être intéressant LES MOINS Une catastrophe à tous les niveaux

Une catastrophe à tous les niveaux Des bugs à foison

Des bugs à foison Des graphismes catastrophiques

Des graphismes catastrophiques Une bande-son vide

Une bande-son vide Un « open-world » tout aussi vide et tout petit

Un « open-world » tout aussi vide et tout petit Trente euros pour un free-to-play

Trente euros pour un free-to-play Un gameplay et un contenu inexistants Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Bugs 0