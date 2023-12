En cette fin d’année, Born of Bread est désormais disponible sur l’eShop, le jeu est en développement depuis fin 2017, L’éditeur est Dear Villagers et le développeur est WildArts Studio Inc. Dear Villagers dont on a déjà parlé grâce à Revita un excellent rogue-like, c’est un studio situé en France à Montpellier. Plug In Digital est la boîte internationale de l’éditeur. WildArts Studio Inc. est situé au Canada se disant être Français Canadien, ils ont commencé avec début 2016 sur un jeu d’horreur à 2 personnes. Aujourd’hui ils sont une petite équipe de cinq personnes dont Chi-chi le chien pour le support moral.

Vous pouvez consulter la preview où nous avons eu la chance d’avoir une interview avec Gabriel, le directeur artistique du jeu.

Le pain est né avec des jambes et des pieds… Wait

Vous êtes Tipain, un petit bonhomme de pain sans gluten créé par Papa Dufourneau. Deux minutes après votre naissance, vous affronterez Fripon et sa bande qui viennent de sortir d’un sommeil de plusieurs milliers d’années.

Étant un pacifique comme Papa Dufourneau le souhaite, vous laisserez gagner Fripon et ce n’est pas absolument parce qu’il était 100 fois plus fort que vous. Vous vous trouverez envoyé très loin dans une forêt où vous retrouverez votre Papa rapidement. Peu de temps après, vous rencontrerez Lindt, un raton laveur, votre compagnon d’aventure.

Après être revenue en ville, la reine du village royal accuse à tort votre père d’être un sorcier puisqu’il a fait naître Tipain de ses mains et qu’il ramené la bande de Fripon pour attaquer la reine.

Votre mission est claire : prouver que Papa Dufourneau est innocent et arrêter la bande à Fripon.

L’histoire de Born Of Bread est introduite rapidement, vous avez les antagonistes et votre objectif. Une touche d’humour sera présente à tout moment. Vous le verrez plus tard, mais l’histoire est un peu plus complexe qu’elle n’y parait.

Les PNJ auront plusieurs dialogues à vous dire si vous interagissez maintes fois avec eux, la plupart sont drôles, d’autres seront de bons conseils et certains vous donneront une quête secondaire.

Les quêtes secondaires sont représentées par une petite bulle qui se trouvera au-dessus du PNJ nécessitant votre aide. Les quêtes sont variées et plus ou moins longues. Les récompenses des quêtes secondaires en valent la chandelle, évidemment elles ne sont absolument pas obligatoires et peuvent être faites à n’importe quel moment de l’aventure.

Vous pouvez découvrir des écrits où l’on raconte le récit des différents peuples afin de mieux comprendre la profondeur de l’univers du jeu. Si vous souhaitez en savoir toujours plus, il existe tout un alphabet inconnu et pourtant c’est possible de le lire puisque le jeu vous donnera un moyen de le comprendre.

Paper Mario de la bonne époque et plus

Comme vous l’aurez compris, dans Born Of Bread, vous contrôlez Tipain, un jeune homme fait en pain sans gluten accompagné de sa fidèle louche qu’il a techniquement volé à son père. Il y a deux parties dans le jeu, les déplacements dans le monde et les combats en mode RPG contre la faune et la flore. Vous pourrez courir, sauter, discuter avec les PNJ, interagir avec certains éléments du décor, frapper ce qui se trouve devant vous. Comparé à beaucoup de RPG, vous aurez quelques phases de plates-formes qui ne sont ni trop longues, ni trop ardues au niveau exécution, ça évite les allers-retours répétitifs et fades. Taper tout ce qui bouge est une chose, mais vous pourrez taper certains éléments du décor pour récupérer la monnaie du jeu et divers objets. Vous aurez des énigmes à résoudre, bien que simples pour la plupart, elles resteront sympathiques.

Il y aura un magasin par ville, certains vendront des objets pour soigner ses PV, PC (Point Courage) ou PR (Point de Résolution), tandis que d’autres vendront des bénédictions et des armes pour Tipain.

Vous retrouverez des objets de soins en tout genre dans les articles, vous serez limité à cinq d’entre eux au début de l’aventure.

Tipain a ses propres armes qu’il obtiendra avec des quêtes secondaires, auprès de magasins et dans des coffres trouvables dans les différentes parties du jeu. Pour utiliser ces armes il faudra les placer dans le sac à dos où vous aurez une place limitée selon votre niveau actuel. Chaque arme prend de 1 à 5 blocs dans le sac à dos et il faudra bien les placer à la manière d’un Tetris pour utiliser un maximum d’armes à la fois.

Les bénédictions sont un peu les badges de Paper Mario, vous aurez un nombre d’emplacements limités et ils donneront plein d’effets différents comme augmenter les PC, augmenter les dégâts quand les PV de Tipain sont bas et bien évidemment il faudra les trouver pour pouvoir les utiliser.

Vous pouvez trouver Madame ??? dans chaque ville qui cherche ses enfants flammes vertes. Ils sont éparpillés un peu partout dans les différents lieux et si vous lui ramenez ses enfants par paire (2 par 2), elle vous récompensera de points de compétences. Les PDC servent à vos compagnons pour débloquer leurs arbres de compétence, chaque personnage a quatre attaques de base à débloquer et chaque attaque a deux chemins divergents. Si vous débloquez les deux chemins divergents d’une attaque de base, votre personnage obtiendra un bonus de statistique (PV ou Dégâts supplémentaires). Les enfants flammes sont absolument partout, mais sous forme de lézard qui ronfle ce qui vous aidera à déterminer à l’oreille leur localisation.

Les combats RPG se déroulent dans un premier temps avant d’avoir commencé le combat : vous pourrez taper avec votre louche pour obtenir un coup d’avance et cet avantage sera au monstre s’il vous touche en premier.

Lors d’un combat vous pouvez faire plusieurs actions. Attaque, Spécial, Défendre, Article et Fuir. L’attaque permet d’utiliser des coups infligeant des dégâts qui utilisent des PC, Spécial est uniquement utilisable par Tipain, ça utilise des PDR pour faire des attaques spéciales. Défendre permet de réduire les dommages à zéro et de récupérer des PC si vous appuyez sur A au moment où vous recevez des dégâts. Article vous permet d’utiliser des objets dans votre inventaire (du soin, de la régénération de PC, de PDR, etc.). Fuir permet de… fuir, vous devez appuyer rapidement sur A et vous perdrez un peu d’argent en conséquence.

Chaque attaque effectuée demandera un mini-jeu à réussir, que ce soit appuyer une suite de boutons ou appuyer au bon moment et bien d’autres. Si vous réussissez correctement le mini-jeu, vous effectuerez des plus gros dégâts sur l’adversaire, un bonus plus important pour les alliés ou un malus plus puissant contre les ennemis. Il existe 3 types d’attaques : tranchant, performant et contondant. Il y a les éléments qui ont des liens entre eux tapant plus ou moins forts selon l’affinité. Les ennemis ont forcément une faiblesse soit de type d’attaque soit de type d’élément et ils ont une résistance à l’un d’entre eux.

Vous aurez un public, en gros imaginez-vous en train de faire un live Twitch et que vos fans vous aideront à obtenir quelques bonus. Vous aurez des « requêtes » en utilisant une capacité demandée et vous recevrez des PC, PDR en conséquence. Aussi plus vous aurez de fans, plus vous aurez de « requêtes ». Si vous tapez un ennemi, vous remplirez partiellement la barre PC se trouvant à côté du nombre de fans, vous rendant un PC lorsque celle-ci est pleine.

Les boss de Born Of Bread sont souvent à la fin d’un chapitre et sauf à quelques exceptions près. ils sont uniques c’est sûr et en même temps ils ne sont pas le défi qu’on en attendrait.

Lorsqu’un combat est fini, vous obtenez un certain nombre de points d’expérience plus ou moins important selon les ennemis et votre niveau actuel. Lorsque vous montez de niveau, vous choisissez d’augmenter d’un cran soit les PV, soit les PC, soit les PR, mais aussi vous pourrez augmenter la place du sac à dos et le nombre d’emplacements de bénédiction disponible. Pour les PV, PC, PR c’est immédiat alors que l’augmentation de bénédiction demandera 2 tampons et la taille du sac à dos demandera 3 tampons (1 tampon = 1 montée de niveau).

Les combats étaient un peu plus durs dans la version preview, et il faudra attendre le second chapitre pour se retrouver quelque peu en difficulté.

Le système de combat est à la fois assez simple et complexe avec une difficulté assez raisonnable. De toute façon, plus vous vous attarderez sur le contenu additionnel plus les combats seront faciles.

La musique et les graphismes sont d’une qualité absolue

La musique est d’une grande qualité, elle s’adapte à son thème et à sa situation, elle peut être douce comme dynamique. Toutes les musiques sont qualitatives en plus elles sont accompagnées d’un sound design satisfaisant qui vous « récompense » pour chaque bonne action réussie.

Graphiquement le jeu est réellement beau, son 2D + 3D est réellement agréable à la rétine comme l’a pu faire Paper Mario et la porte Millénaire avec une mise à jour de plusieurs années. La plupart des animations sont réussies et elles retransmettent bien l’état émotionnel d’un personnage. Après il y a quelques petits bugs visuels, mais rien d’alarmant. Les menus ont un petit coté qui fait remonter la nostalgie, chaque chose où il faut un menu ressemble à un gribouillage effectué par Tipain qui prend note de ce qu’il a sur lui.

Tipain vient de naître et il n’a pas envie d’attendre

Si vous ne faites pas ou peu de quêtes secondaires vous devriez tournez autour des 15h-17h pour finir le jeu, sinon vous devriez en avoir pour 20h-25h à tout faire. Le jeu est relativement court pour un RPG, mais il arrive à nous tenir en haleine et il sera difficile de remarquer un moment où le jeu s’épuise vu qu’on n’est pas obligé de tourner en rond comme dans certains RPG.

Le monde de Born of Bread est trop vivant pour ne pas s’y perdre avec des dialogues plus loufoques les uns que les autres, des quêtes secondaires débiles dont une référence à « Plus belle la vie ». Qui l’aurait cru ? Son histoire en elle-même se suffit même s’il manque certaines perles d’humour et de jeux de mots.

Conclusion 8 /10 Born Of Bread s’est dévoilé comme un Paper Mario like en s’inspirant énormément de sa base, mais son côté « plate-forme » est mieux géré et il se différencie sur un certain nombre de ses mécaniques. Le plus gros point faible de Born of Born est probablement sa durée de vie malgré de nombreuses quêtes secondaires l’aventure sera pliée si vous vous concentrez uniquement sur l’histoire. Le jeu est accompagné de quelques bugs légers que les développeurs corrigent régulièrement. Le reste est difficilement critiquable, la musique est remarquable, le gameplay est solide, les graphismes sont beaux et une histoire où l'on s’attache à nos personnages, les protagonistes et les différents lieux qu’on visite. Pour finir, il y a énormément de choses à découvrir et à apprécier, chaque moment peut avoir son importance même avec un PNJ au hasard, mais vous pouvez décider de seulement vous concentrer sur les combats et c’est tout aussi possible. Chaque façon d’aborder un RPG par un joueur semble être une solution plausible. LES PLUS Tipain est très attachant un peu comme Kirby

Tipain est très attachant un peu comme Kirby Les compagnons ont une personnalité qu’on n’oublie pas

Les compagnons ont une personnalité qu’on n’oublie pas Les antagonistes sont attachants

Les antagonistes sont attachants Le gameplay est fun avec ses attaques mini-jeu

Le gameplay est fun avec ses attaques mini-jeu Gérer son sac à dos, ses statistiques et l’arbre de compétence est bizarrement fun

Gérer son sac à dos, ses statistiques et l’arbre de compétence est bizarrement fun Les différents lieux du jeu sont agréables à découvrir

Les différents lieux du jeu sont agréables à découvrir Les dialogues sont hilarants

Les dialogues sont hilarants Le jeu est suffisamment long avec ses quêtes secondaires (mais)

Le jeu est suffisamment long avec ses quêtes secondaires (mais) Les menus sont des gribouillages d’enfants et c’est nostalgique LES MOINS (mais) Sans les quêtes secondaires c’est un peu court quand même

(mais) Sans les quêtes secondaires c’est un peu court quand même Quelques bugs visuels qui font un peu tâche, mais pas gênant

Quelques bugs visuels qui font un peu tâche, mais pas gênant La difficulté des combats est un poil trop facile

La difficulté des combats est un poil trop facile Les boss ne sont pas forcément le défi qu’on en attend Détail de la note Histoire 0

Gameplay 0

Musique 0

Graphismes 0

Durée de vie 0