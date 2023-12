Nintendo propose une nouvelle mise à jour du firmware pour la Nintendo Switch, et la version 17.0.1 commence à être disponible pour tous les utilisateurs. Nous sommes plutôt proches du crépuscule du cycle de vie de la console, il n’est donc pas surprenant qu’aucune nouvelle fonctionnalité n’ait été ajoutée. Une fois de plus, Nintendo met l’accent sur l’amélioration de la stabilité.

Si vous souhaitez télécharger immédiatement la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du système, accéder à l’onglet « Système » et sélectionner l’option « Mise à jour du système ». Le téléchargement ne devrait pas être long, étant donné l’absence de changements et de fonctionnalités majeurs. Notez que pour la plupart des utilisateurs, la version 17.0.1 se téléchargera automatiquement et vous recevrez éventuellement un message vous invitant à l’installer.