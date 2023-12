En plus du Père Noël et de Saint Nicolas, il faut compter avec le Grinch depuis 1957 pour agrémenter les fêtes de fin d’année. Le Grinch est apparu dans le livre “Comment le Grinch a volé Noël !” écrit par le Dr Seuss, puis a été adapté en dessins animés et en films et enfin le voilà qui débarque aujourd’hui sur Switch en boutique comme via l’eShop.

Que dit le Grinch quand il entre dans une pièce pleine de décorations de Noël ? « C’est le moment de débrancher l’esprit de Noël ! »

Le Grinch : les Aventures de Noël est un jeu de plateforme, à destination des enfants prioritairement, dans lequel le joueur incarne le Grinch une créature verte et poilue dont la particularité est qu’il déteste Noël. Le jeu est divisé en trois grandes zones : les cavernes, la campagne et Chou-ville. Chaque zone se compose de six niveaux que le Grinch va devoir traverser et dans lesquels il va lui falloir récupérer des cadeaux, pour gâcher Noël bien sûr, et des pièces de puzzle, pour fabriquer des puzzles entre les niveaux et débloquer des avantages ou des objets.

Au sein de chaque niveau, des petites cloches sont disséminées tout au long du parcours qui sont autant de checkpoints pour ne pas avoir à reprendre le niveau depuis le début en cas d’échec. Le jeu est très accessible, il n’y a pas de mort définitive, un simple retour au checkpoint précédent, ce qui fait reculer le joueur d’une dizaine de secondes au grand maximum. On sent que tout est fait pour rendre le jeu facile et donc accessible aux plus jeunes.

Chaque niveau se déroule de la même façon, le Grinch accompagné de son chien Max, va avancer dans le niveau en ramassant des cadeaux – entre cent et deux cents sont à trouver – et en cherchant les pièces de puzzle – il y en a huit par niveau. Ce faisant, il doit éviter les ennemis : des araignées, des soldats de bois, des chauves-souris, et il doit franchir des obstacles en sautant ou en utilisant son lasso pour s’accrocher et se balancer. Certains niveaux varient le gameplay en mettant le Grinch sur une planche de surf et en lui faisant dévaler une piste enneigée poursuivi par une avalanche. C’est rigolo mais assez dirigiste.

Pourquoi le Grinch utilise-t-il Internet ? Parce qu’il aime bien surfer sur la vague de la méchanceté !

De temps en temps, le Grinch entre dans une caverne ou dans une maison et il doit ramasser un maximum de cadeaux sans se faire repérer par les habitants du lieu : soit des bonhommes en pain d’épices, soit des habitants de Chouville. Dans ces zones, une jauge de bruit permet de faire attention à ne pas se faire repérer et, en cas d’alerte, il est toujours possible de se cacher dans une armoire ou sous une table pour faire diminuer la jauge de bruit. C’est le niveau zéro de l’infiltration, mais ça reste amusant, même si à la longue c’est très répétitif.

Une touche permet de Switcher en le Grinch et son chien Max pour pouvoir résoudre des énigmes toutes simples. Le chien doit se placer sur un interrupteur qui va ouvrir une porte et permettre au Grinch de passer. Le chien peut aussi être joué par un second joueur qui utilisera un des deux joycons pour aider le joueur principal dans sa quête. C’est un petit plus sympathique quand on joue avec des enfants, soit pour les faire participer en leur donnant le contrôle du chien, soit pour les aider quand ils jouent le Grinch et progresser avec eux.

Dans le Grinch : les Aventures de Noël comme dans tout bon jeu de plateformes, on trouve des zones secrètes remplies de cadeaux, on passe du premier au second plan pour récupérer des objets que l’on voit au loin, on pousse des objets pour se défaire des ennemis, on utilise des trampolines pour accéder à des endroits inaccessibles. Rien que du très classique.

Graphiquement, le jeu est aussi joli que le livre dessiné qui lui sert de base. C’est mignon comme un dessin animé du Grinch. La musique n’est pas en reste, elle colle tout à fait à l’ambiance du Grinch et à l’ambiance de Noël. Le jeu est très court, entre deux et trois heures pour en voir le bout, et si en voir la fin débloque un mode miroir, ça ne donnera pas forcément envie aux joueurs d’y retourner dans l’autre sens. Par contre, on pourra parcourir les pages du livre original et découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce personnage haut en couleurs.

Conclusion 5 /10 Au final, Le Grinch : les Aventures de Noël n’est pas un mauvais jeu, il est mignon, il est accessible, il n’est pas punitif, il n’est pas trop difficile, mais... Mais il lui manque un petit supplément d’âme pour en faire un bon jeu. Il est juste fade, très répétitif et pas très amusant. On parcourt les niveaux sans déplaisir, mais sans plaisir non plus. Passée la découverte des mécaniques de gameplay dans les premiers niveaux, tout le reste se ressemble, et il n’y a rien qui se rajoute en cours de route pour apporter un petit plus de fun. Le Grinch : les Aventures de Noël ne laisse aucun souvenir, ni aucun sentiment, bon ou mauvais, une fois terminé. A réserver aux plus jeunes avec l’aide d’un plus grand. LES PLUS Un personnage rigolo

