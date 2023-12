Qui est Carole ?

Carole est l’un des personnages les plus importants du jeu. Elle est la meilleure amie de Lana. Elles vivaient toutes les deux à Bunny Hall. Cependant, un jour, Carole a quitté Bunny Hall. Bien que tout le monde pense qu’elle a quitté l’orphelinat, Lana soupçonne que quelque chose de plus complèxe se trame… Lana fera tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver, mais ce ne sera pas facile. Tout au long de son enquête pour retrouver Carole, Lana rencontrera de nombreux ennemis tentant de l’arrêter, mais aussi quelques alliés pour la soutenir.

Découvrez l’artiste derrière l’artwork festif de Bye Sweet Carole : Tasia MS

À propos de Bye Sweet Carole :

Bye Sweet Carole est un jeu d’horreur narratif inspiré des plus grands films d’animation et créé par Chris Darril. (Série Remothered)

Suivez la dernière trace connue de Carole Simmons et découvrez ce qui se passe dans l’étrange Bunny Hall…

Situé au début des années 1900, à une époque où le phénomène du mouvement politique féministe commence à secouer la nation britannique, la jeune Lana Benton, pensionnaire de l’étrange orphelinat de Bunny Hall, est la seule à soupçonner que sa meilleure amie Carole ne s’est pas simplement enfuie. La correspondance secrète entre Carole et un mystérieux français anonyme pousse Lana à enquêter au point de se retrouver en situation de survie, coincée entre le monde réel et le royaume fantastique de Corolla qui, sous l’influence cruelle du terrifiant M. Kyn, de l’insensible chouette Velenia et des colonies voraces de lapins goudronneux, périclite inexorablement.