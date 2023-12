En octobre 2023, LEGO dévoilait la sortie prochaine de LEGO Animal Crossing, la gamme se composera de cinq sets différents, de 14.99€ pour le plus abordable à 74.99€ pour le plus complet de tous.

LEGO Animal Crossing sera disponible le 1ᵉʳ mars 2024. La gamme comprend goûter d’anniversaire de Cédric, activités en plein air de Clara, excursion maritime d’Amiral, Marie en visite, et boutique Nook et maison de Rosie (oui, les noms sont en Franglais).

Les différents produits « ont été développés pour s’assembler facilement et offrir un haut niveau de personnalisation, par exemple, il est possible de changer les éléments entre les bâtiments, y compris les cadres de fenêtres, en un simple clic. » Il est également mentionné comment ils « peuvent être adaptés, mélangés et modifiés, permettant aux constructeurs de créer leurs propres mondes et de rendre les environnements uniques à eux. »

Voici un bref résumé de tous les prochains ensembles LEGO Animal Crossing :

Goûter d’anniversaire de Cédric , où les constructeurs peuvent célébrer avec Cédric, partager des cupcakes et ouvrir des cadeaux.

, où les constructeurs peuvent célébrer avec Cédric, partager des cupcakes et ouvrir des cadeaux. Activités en plein air de Clara permet aux amateurs de plein air de jouer à monter une tente, de faire griller des marshmallows ou d’utiliser la perche pour sauter au-dessus de l’eau, et de prendre la pelle ou d’autres outils reconnaissables de la série de jeux vidéo.

permet aux amateurs de plein air de jouer à monter une tente, de faire griller des marshmallows ou d’utiliser la perche pour sauter au-dessus de l’eau, et de prendre la pelle ou d’autres outils reconnaissables de la série de jeux vidéo. Excursion maritime d’Amiral donne aux fans l’occasion d’embarquer sur le bateau et d’explorer une autre île avec Amiral et Mathéo, de partir à l’aventure à la recherche de noix de coco et de bambou, de découvrir la faune, les bernard-l’ermite et les poissons ou simplement de se détendre et de profiter du feu.

donne aux fans l’occasion d’embarquer sur le bateau et d’explorer une autre île avec Amiral et Mathéo, de partir à l’aventure à la recherche de noix de coco et de bambou, de découvrir la faune, les bernard-l’ermite et les poissons ou simplement de se détendre et de profiter du feu. Marie en visite permet aux constructeurs de faire preuve de créativité et d’aider Isabelle et Bibi à personnaliser la maison de Bibi et à profiter d’activités telles que l’ouverture du cadeau en ballon, la fabrication d’outils ou la cueillette de fruits et de fleurs.

permet aux constructeurs de faire preuve de créativité et d’aider Isabelle et Bibi à personnaliser la maison de Bibi et à profiter d’activités telles que l’ouverture du cadeau en ballon, la fabrication d’outils ou la cueillette de fruits et de fleurs. Boutique Nook et maison de Rosie donne aux constructeurs deux endroits où ils peuvent jouer à remplir la boutique de Nook ou à aller chez Rosie pour déguster des cookies fraîchement cuits.

Simon Kent, du groupe LEGO, a déclaré aujourd’hui : « Pour nous, Animal Crossing est synonyme de créativité et de jeu de rôle, alors donner vie à cela sous forme physique en utilisant des briques LEGO et en créant de nouvelles figurines a été amusant pour l’équipe. L’un des défis était de s’assurer que la personnalisation des ensembles était simple pour que les constructeurs puissent vivre la liberté qu’ils ont dans le jeu. De plus, créer les figurines pour qu’elles représentent fidèlement les personnages des jeux vidéo était très important pour nous. Nous sommes impatients de donner aux enfants l’opportunité de jouer avec leurs personnages préférés d’Animal Crossing ! »

Aya Kyogoku, productrice d’Animal Crossing chez Nintendo, a ajouté : « La série de jeux vidéo Animal Crossing consiste à créer un monde où vous pouvez construire librement la vie que vous souhaitez, et maintenant, avec des briques LEGO, vous pouvez construire ce monde de vos propres mains dans le monde réel aussi. Assembler les ensembles n’est que le début. Les enfants peuvent utiliser les meubles, les plantes, et plus encore, inclus avec chaque ensemble, pour les personnaliser ou même combiner plusieurs ensembles pour créer leur propre village. Il y a tellement de façons différentes dont les enfants pourront exprimer leur créativité en fonction de ce qu’ils aiment, ce qui peut évoluer avec leur croissance. Nous espérons que le monde d’Animal Crossing et ses personnages, maintenant aussi sous forme de briques LEGO, pourront apporter des sourires aux gens en faisant partie de leur vie quotidienne. »

Liste complète des ensembles LEGO Animal Crossing:

LEGO Animal Crossing Isabelle’s House Visit (77049)

Pièces : 389

Âges : 6+

Mesure plus de 6,5 pouces (17 cm) de haut et 10 pouces (25 cm) de large

2 personnages : Isabelle & Bibi

Prix : 34,99 £ / 39,99 € / 39,99 $

LEGO Animal Crossing Cédric’s Birthday Party (77046)

Pièces : 170

Âges : 6+

Cet ensemble de 170 pièces mesure plus de 3,5 pouces (9 cm) de haut, 6,5 pouces (17 cm) de large et 4 pouces (10 cm) de profondeur lorsqu’il est disposé en configuration standard

1 personnage : Cédric

Prix : 12,99 £ / 14,99 € / 14,99 $

LEGO Animal Crossing activités en plein air de Clara (77047)

Pièces : 164

Âges : 6+

Mesure plus de 3,5 pouces (9 cm) de haut, 8 pouces (20 cm) de large et 6,5 pouces (17 cm) de profondeur lorsqu’il est disposé en configuration standard.

1 personnage : Clara

Prix : 17,99 £ / 19,99 € / 19,99 $

LEGO Animal Crossing excursion maritime d’Amiral (77048)

Pièces : 233

Âges : 6+

Mesure plus de 3,5 pouces (9 cm) de haut, 11 pouces (28 cm) de large et 6,5 pouces (17 cm) de profondeur lorsqu’il est disposé en configuration standard

2 personnages : Amiral et Mathéo

Prix : 24,99 £ / 29,99 € / 29,99 $

LEGO Animal Crossing Nook’s Cranny & Rosie’s House (77050)

Pièces : 535

Âges : 7+

Mesure plus de 6 pouces (15 cm) de haut et 15 pouces (39 cm) de large

2 personnages : Tom Nook & Rosie

Prix : 64,99 £ / 74,99 € / 74,99 $

source