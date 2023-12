Le 18 décembre 2023 – Le jeu de gestion écologique Terra Nil, nommé aux Game Awards, est disponible AUJOURD’HUI sur Nintendo Switch !

Développé en Afrique du Sud par Free Lives (Broforce, Gorn, Anger Foot), Terra Nil est un city-builder relaxant et méditatif qui demande d’utiliser ses ressources technologiques pour transformer des terres désolées en écosystèmes prospères et dynamiques. Purifiez le sol, nettoyez les océans, plantez des arbres et réintroduisez la faune pour redonner vie à ces environnements en perdition… avant de tout nettoyer, pour ne laisser aucune trace de votre passage.

Quatre biomes, générés de manière procédurale et donc parfaitement rejouables, vous attendent dans ce périple écologique apaisant : glaciers volcaniques, villes en ruines et îles tropicales doivent retrouver leur allant naturel sous votre bienveillante impulsion. Chaque univers offre son propre climat en plus d’une géologie, d’une faune et d’une flore uniques. Créez des marais, des forêts tropicales, des rivières et plus encore pour admirer l’explosion de vie et de couleurs qui s’emparent des paysages craquelés par la sécheresse.

Disponible uniquement, jusqu’à présent, sur PC et mobile via Netflix, Terra Nil fait ses grands débuts sur Nintendo Switch, une plateforme idéale pour restaurer la nature où que vous vous trouviez sur la planète.