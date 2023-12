Tandis que les COP s’enchaînent au rythme des années, notre climat prend une tournure de plus en plus dramatique, avec des conséquences désastreuses qui planent au dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès que nous refusons désespéramment de prendre en considération. Il est urgent d’agir afin d’assurer un avenir à nos petits-enfants, mais aussi d’ores et déjà à nos enfants. Que pourrions-nous faire d’une Terre dévastée, ruinée, dépourvue de ressource, sur un sol totalement pauvre ? Intrigués par cette question…? Terra Nil vous offre ce terrain de jeu avec pour objectif de lui redonner vie… nous sommes déjà conquis par le concept !

Développé et édité par Free Lives Devolver Digital, Terra Nil est un titre qui allie à la fois les techniques de gestion à celles subtiles de la stratégie, le tout dans une ambiance assez zen et relaxante. La part stratégique reste prépondérante (si vous êtes en quête d’un jeu de gestion brut, passez votre chemin…!) : elle dispose de surcroît d’une certaine dose d’originalité qui a su nous séduire pendant plusieurs heures…

Escale en terre désolée

La prise en main de Terra Nil est assez rapide. Après un petit temps d’adaptation, les manipulations deviennent intuitives et agréables. Le plateau de jeu se décompose en plusieurs points : la zone centrale permet de visualiser le terrain en cours de « revégétalisation ». La partie basse comporte le menu linéaire avec tous les outils nécessaires à votre beau projet écologique, tandis que la partie haute permet de garder un œil sur les ressources et les divers succès et progrès en cours. Enfin, un livre particulièrement bien réalisé regroupe l’ensemble des informations pour la prise en main du jeu, mais aussi un recueil explicatif des différentes machines disponibles. Bien entendu, tous ces paramètres s’étoffent au fil de la partie, tandis que les machines et autres supports de constructions s’additionnent dans le menu dédié. Le tactile n’est guère fonctionnel dans Terra Nil, mais l’ensemble des menus sont accessibles à l’aide des touches de la manette sans manipulation superflue.

Muni d’un tutoriel efficace, rapide et peu rébarbatif, il est aisé de comprendre les mécaniques de jeu : celles-ci s’articulent autour de 4 étapes successives, plus ou moins rapides, plus ou moins ardues selon le niveau de difficulté et le type de biome sélectionné. Le joueur débute sa partie sur un terrain désolé, terreux, d’une pauvreté sans nom. Sa première mission consiste à y installer quelques éoliennes afin de bénéficier d’un soupçon d’électricité dans un espace bien spécifique. Grâce à elles, il devient possible d’installer des épurateurs : la terre aux alentours va dès lors devenir riche en nutriments, susceptibles d’accueillir à nouveau la vie… à condition de lui apporter un élément indispensable : l’eau. L’irrigateur, orientable dans 6 positions distinctes et au choix du joueur, projette de l’eau dans la direction souhaitée. Les premières brindilles apparaissent… le sol est de nouveau fertile ! Félicitations, vous êtes sur le bon chemin pour végétaliser votre terrain ! Désormais, vous allez pouvoir remettre à flot votre première rivière grâce à quelques pompes à eau… son lit se remplit progressivement… quelle émotion !

La seconde étape consiste à diversifier les types de sols : la prairie, le marais et la forêt. Ils seront vos premiers terrains de jeu. Pour ce faire, il convient d’y installer, à nouveau, certaines machines, comme une serre hydroponique à proximité d’un point d’eau. Le marais va dès lors prendre forme tandis que l’eau des sols remonte progressivement sous vos yeux. Grâce aux ressources nécessaires, les prairies vont peu à peu fleurir et se couvrir d’un tapis floral très coloré. La forêt demande un peu plus de temps et de manipulations afin de s’installer : il faut parfois être prêt à repartir de 0 pour mieux grandir… Le feu devient ainsi l’outil idéal pour obtenir un sol d’une grande qualité, parfait pour la croissance d’une belle et épaisse forêt. Sans vous en dévoiler davantage, parviendrez-vous à mettre en place d’autres environnements propices à la vie…?

La multiplicité des environnements est capitale afin d’assurer le retour d’espèces animales distinctes. En effet, les célèbres herbivores requièrent de grands espaces dégagés afin de pouvoir paître paisiblement sur de vastes étendues verdoyantes, tout en conservant un regard aux alentours sur un probable prédateur. Prédateur qui ne peut subsister sans ces dites proies… le juste équilibre de la vie est indéniable, bien qu’il ne soit pas nécessairement mis sur un piédestal dans Terra Nil. Nous aurions en effet tout particulièrement apprécié nous impliquer bien plus dans la gestion animale de nos différents territoires.

Souvenez-vous de l’ouverture de ce test : le respect de la nature afin de la laisser reprendre ses droits. Comment prétendre pareille manœuvre alors que nous laissons derrière nous des machines et des engins polluants ? Après avoir redonné vie à la terre, après avoir diversifié les sols, après avoir rappelé les entités animales, vient enfin la dernière étape : faire place nette, s’effacer, ne laisser aucune trace de son passage comme si la vie avait repris ses droits sans le moindre petit coup de pouce. Il est temps de faire un dernier effort et ainsi de promouvoir le recyclage comme véritable ligne de conduite.

Tiens tiens… ce recyclage ne serait t-il pas plus simple si vous y aviez songé dès le départ lors de vos diverses prises de décisions, et notamment pour l’emplacement des quelques machines…? Terra Nil est un jeu stratégique, et vous venez de le comprendre !

Les petites feuilles de vie

Terra Nil dispose de 3 niveaux de difficulté (avec de bien jolies appellations : le paysagiste, l’écologue et l’ingénieur environnemental !). Les ressources et la facilité du recyclage se distinguent. Bien entendu, il n’est guère question d’argent ou d’une quelconque monnaie ici. Les développeurs ont eu la belle idée de capitaliser sur de petites feuilles : ces dernières s’acquièrent au fil de la végétalisation du terrain, et se perdent lors de l’achat de diverses machines. S’il n’est guère nécessaire de garder un œil sur le nombre de petites feuilles avec une difficulté facile, il en est tout autrement avec les autres niveaux qui nécessitent une réflexion stratégique un peu plus poussée encore avec une véritable gestion de son capital.

Cet aspect stratégique prend tout son sens après une ou deux parties sur Terra Nil. En effet, à nos débuts, nous ne faisions guère attention aux dénivellations du terrain, à l’emplacement de nos machines en vue de leur recyclage prochain… ni même à la bonne disposition des différents types de sols pour le retour des espèces animales. Fonctionner à l’instinct peut fonctionner… mais peut aussi conduire à quelques remaniements en fin de partie qui auraient pu être évités. Le titre n’est guère punitif et dispose d’outils pour faire marche arrière… mais il est nettement plus agréable de réfléchir en amont au cheminement complet pour le retour à la nature !

Lors de la première partie, le joueur doit se cantonner au biome tempéré qui fait dès lors office de tutoriel. Par la suite, bien qu’il reste possible de relancer de façon procédurale une carte sous ce climat, le joueur découvre l’envergure de sa tâche… nous n’en dirons guère plus, mais n’imaginez pas que Terra Nil se limite à quelques tapis de fleurs et à une vaste forêt ! Bien d’autres surprises sont à découvrir…

Sachez par ailleurs que les amateurs de l’honorifique 100% seront comblés : retroussez-vous les manches les amis, vous allez devoir faire preuve de ténacité, de stratégie et d’un brin de réflexion afin de mener à bien votre tâche de façon si assidue…

Les « petites feuilles » à carreaux, relaxantes

La mise en place des machines, mais aussi le retour des animaux, sont régis par une organisation particulièrement mathématique (simple, rassurez-vous !). Prenons pour exemple le fonctionnement d’une éolienne : celle-ci déploie son électricité dans un périmètre bien précis, visible sous la forme de petits carrés verts. Ces petits carrés forment un vaste quadrillage sur l’ensemble de la carte qui permet une visibilité complète du travail à accomplir. Ainsi, ces mêmes petits carrés vont progressivement prendre le rôle de terre fertile, de prairie ou encore d’une ruche ! Un nombre précis de carrés de tel ou tel type est nécessaire pour le retour de chacune des espèces animales…

L’aspect géométrique pourrait décourager certains joueurs… pourtant, leur réalisation reste agréable et permet une parfait visualisation des capacités des différentes machines. Aussi, et contre toute attente, le titre reste assez poétique dans sa conception. Les petites cases verdissent au rythme de nos actions, mais aussi du climat qui peut devenir de plus en plus orageux si tel est votre souhait. Nous avons véritablement eu l’impression d’être une petite fée qui parvient à rendre confortable et paisible un territoire en perdition jadis. La satisfaction d’une réussite parfaite (le fameux 100%) est singulière : nous avions l’illusion d’avoir fait une bonne action !

Les graphismes s’avèrent particulièrement fins et délicats : ces derniers nous ont rappelés quelques délicates planches de dessins animés. En revanche, une fois en mode portable, un certain flou s’installe, sans pour autant perturber la jouabilité, l’esthétisme général perd néanmoins quelques points.

L’ambiance sonore reste qualitative et permet de se plonger dans une véritable bulle de détente. Terra Nil s’approprie avec succès les ingrédients indiscutables d’une partie zen : une mélodie agréable et reposante, une sensation de quiétude dans une environnement de plus en plus chatoyant, et une difficulté relative selon le profil des joueurs.

Est-ce suffisant afin de vous retenir des heures durant sur Terra Nil ?

Faut t-il craquer ?

Terra Nil est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch à un tarif de 25 euros environ. Le titre ne rentre donc pas dans la catégorie des jeux à bas prix qu’il est possible de tester sans une grande prise de risque.

Terra Nil dispose d’atouts indéniables, avec une belle aura qui plane au dessus de lui : son message est particulièrement louable. Nous avons pris un réel plaisir à perpétuer un retour à la vie sur de multiples terrains, œuvrant pendant des heures durant à bâtir un écosystème solide. Sans vous dévoiler toutes les surprises disponibles, il est plaisant de découvrir de nouveaux biomes avec des configurations différentes et de fait, d’autres objectifs. Les communautés animales disponibles au sein du titre se dévoilent ainsi progressivement tandis que vous réensemencez la Terre… tout en gardant un certain regard sur la faune marine !

Néanmoins, si Terra Nil comporte un certain contenu pour conserver l’intérêt du joueur, les plus assidus pourraient bien clôturer rapidement l’ensemble des chapitres disponibles. Nous vous recommandons dès lors de privilégier de courtes sessions de jeu afin de conserver le plaisir au maximum… tout en sachant que la génération des cartes est aléatoire, ce qui garantit un re-jouabilité certaine pour toutes celles et ceux qui souhaitent relancer une nouvelle session de jeu.

Enfin, soulignons à nouveau qu’il s’agit en premier lieu de parties stratégiques, et non d’un véritable jeu de gestion.

Le saviez vous ?

Même s’il ne récolte guère de prix, Terra Nil a été doublement nommé au Games Awards 2023,

une bien jolie distinction qui mérite d’être mise en lumière.

Conclusion 7.5 /10 Terra Nil met en lumière la fragilité des écosystèmes grâce à un système de jeu original et ingénieux. Le joueur est invité à revégétaliser différents biomes afin de permettre le retour des communautés animales. Partir sans laisser de trace est le maître mot et le recyclage est particulièrement mis en avant dans le titre, offrant un message fort aux joueurs sur la nécessité capitale d'évincer la moindre dégradation de l'environnement pour permettre une véritable stabilité pérenne de ce dernier. La prise en main de Terra Nil est agréable, avec une ambiance reposante. Les graphismes sont délicats, bien qu'ils manquent sensiblement de clarté en mode portable, tout en conservant un aspect poétique certain. Le titre dispose de nombreuses surprises à découvrir au fil des biomes mais une variété de biomes restreinte qui pourrait frustrer certains joueurs. Néanmoins, le caractère procédural de la génération des cartes relance assurément la rejouabilité du titre. LES PLUS Un message fort sur le respect de la nature

Un message fort sur le respect de la nature Une bonne prise en main, avec des menus accessibles.

Une bonne prise en main, avec des menus accessibles. Une ambiance reposante.

Une ambiance reposante. Bien plus stratégique qu'il n'y paraît lors des premières parties !

Bien plus stratégique qu'il n'y paraît lors des premières parties ! Plusieurs niveaux de difficulté afin de s'adapter à tous les profils de joueurs.

Plusieurs niveaux de difficulté afin de s'adapter à tous les profils de joueurs. En français !

En français ! Des graphismes harmonieux... LES MOINS … qui deviennent bizarrement flous en portable.

… qui deviennent bizarrement flous en portable. Un contenu qui s’essouffle un peu trop rapidement.

Un contenu qui s’essouffle un peu trop rapidement. Nous aurions apprécié une gestion un peu plus poussée de la faune et de la flore, avec une implication au plus proche du terrain. Détail de la note Graphismes 0

Ambiance zen 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0