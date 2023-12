SPYxANYA, le nouveau jeu basé sur l’anime Spy x Family, sortira l’année prochaine chez nous, mais il est disponible depuis ce jeudi 21 décembre 2023 sur Nintendo Switch au Japon.

L’histoire de la famille Forger débarque en jeu vidéo dans SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, de Bandai Namco Europe. Basé sur le manga et l’anime SPY x FAMILY, les joueurs prendront le contrôle de la charmante, mais espiègle, Anya Forger, une orpheline dotée de capacités télépathiques adoptée par Loid Forger.

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES offrira aux joueurs les possibilités suivantes :

– Eden College a missionné les joueurs de réaliser un journal photo : ils doivent prendre des photos mémorables d’Anya et compléter son journal lors des diverses sorties dans les parcs et parcs à chiens, à la plage, dans les aquariums ou encore les musées. Prendre des photos quand Anya trouve quelque chose d’intéressant – Les joueurs devront trouver quelque chose qui attire l’attention d’Anya pour capturer des photos souvenirs d’elle, de sa famille et de ses amis. Les bonnes photos seront conservées dans les souvenirs d’Anya.

– Plus de 15 mini-jeux sont disponibles pour les joueurs. Ils pourront profiter d’expériences amusantes, diverses et variées, basées sur des scènes de l’anime : du Bowling cacahuète à l’entrainement rythmique avec Yor permettant de gagner des points et de débloquer des costumes et des accessoires. Créer votre propre style – Les joueurs peuvent débloquer des costumes et des accessoires pour personnaliser le style des Forger selon leurs envies ! En utilisant le mode photo, ils pourront également faire le portrait parfait de la famille Forger.

« Spy x Family » est une série de manga japonaise écrite et illustrée par Tatsuya Endo. Elle a été publiée pour la première fois en 2019 dans le magazine Shonen Jump+ de l’éditeur Shueisha. La série a rapidement gagné en popularité et est devenue l’une des œuvres les plus appréciées de la décennie.

L’histoire de « Spy x Family » se déroule dans un monde fictif où les espions et les agences de renseignement jouent un rôle important dans la politique internationale. L’intrigue tourne autour de trois personnages principaux :

Twilight (de son vrai nom Tatsuya Forger) : Twilight est un espion professionnel qui est chargé de mener à bien des missions secrètes. Il est connu pour être le meilleur dans son domaine. Pour sa dernière mission, il doit infiltrer une école prestigieuse et se faire passer pour le père d’une fillette afin d’approcher un homme politique influent. Yor Forger : Yor est une jeune femme avec des pouvoirs télépathiques qui lui permettent de lire les pensées des autres. Elle accepte de se marier avec Twilight dans le but de maintenir sa couverture et d’aider Twilight dans sa mission. Anya Forger : Anya est la fille adoptive de Twilight et Yor. Elle est dotée de pouvoirs psychiques qui lui permettent de lire l’avenir. Cependant, elle est également une enfant en bas âge typique, ce qui crée de nombreuses situations comiques tout au long de l’histoire.

L’histoire de « Spy x Family » mélange des éléments de comédie, d’action, de suspense et de drame familial. Les personnages principaux essaient de maintenir leurs véritables identités secrètes tout en vivant ensemble en tant que famille. Le manga explore également les thèmes de l’identité, de la confiance et de la famille de manière touchante et divertissante.