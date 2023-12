Comme déjà annoncé, Métalosse devrait rejoindre la mêlée dans Pokémon UNITE le 26 décembre 2023.

Métalosse est un Pokémon faisant partie de la troisième génération de jeux Pokémon (Rubis et Saphir). Métalosse est de type Acier/Psy, combinant une résistance en acier avec des capacités psychiques.

En termes de capacités, Métalosse est reconnu pour ses statistiques de défense solides et une attaque respectable. Ses mouvements caractéristiques comprennent des attaques de type Acier et Psy, telles que « Psycho Boost » et « Lame de Roc ». Métalosse peut également apprendre des attaques de type Combat, Électrik, Glace, et d’autres, lui conférant une polyvalence en combat. Métalosse possède une forme Méga-Évoluée, appelée « Métalosse-Méga ». Lorsqu’il atteint cet état, Métalosse gagne une paire d’ailes imposantes et voit ses statistiques augmenter, renforçant ainsi sa puissance en combat.