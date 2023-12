Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $23.99 (prix de base : $59.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– A Short Hike – $4.79 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Aero Fighters 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Blue’s Journey – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Real Bout Fatal Fury – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Samurai Shodown III – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo World Heroes 2 Jet – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base : $29.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base : $39.99)

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $29.50 (prix de base : $59.99)

– Alan Wake Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– ANNO: Mutationem – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Aragami – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Arcade Archives Hacha Mecha Fighter – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Rabio Lepus – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Saboten Bombers – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Seicross – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives XX Mission – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ARK: Survival Evolved – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assault Gunners HD Edition – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Assault Suits Valken Declassified – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Astroneer – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Atari Mania – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Atelier Marie Remake – $37.49 (prix de base : $49.99)

– Atelier Ryza – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Axiom Verge – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Axiom Verge 1 & 2 Bundle – $15.99 (prix de base : $39.98)

– Axiom Verge 2 – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Bad North – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Banner of the Maid – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Bear and Breakfast – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Blair Witch – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blasphemous 2 – $20.09 (prix de base : $29.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Blue Reflection: Second Light – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Bomb Chicken – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Bomb Rush Cyberfunk – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Boomerang X – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Bridge Constructor Portal – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Bustafellows – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Button City – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Carrion – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Advance Collection – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Catherine: Full Body – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Chained Echoes – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Chocobo GP – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Citizen Sleeper – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cocoon – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cotton Boomberang Saturn Tribute – $8.99 (prix de base : $17.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crawl – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Creaks – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $29.99 (prix de base : $49.99)

– CrossCode – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cyber Shadow – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Dark Deity – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Darksiders – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Darksiders II – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Darksiders III – $19.99 (prix de base : $39.99)

– DARQ Ultimate Edition – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Dave the Diver – $15.99 (prix de base : $19.99)

– Death’s Door – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Deemo Reborn – $15.00 (prix de base : $25.00)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Disco Elysium: The Final Cut – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $9.99 (prix de base : $19.99)

– DNF Duel – $19.99 (prix de base : $49.99)

– DoDonPachi Resurrection – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest II – Luminaries of the Legendary Line – $4.21 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dungeon Encounters – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Dusk – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Earthlock – $2.99 (prix de base : $29.90)

– Eastward – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Epic Chef – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Etrian Odyssey HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $47.99 (prix de base : $79.99)

– F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Fairy Tail – $35.99 (prix de base : $59.99)

– FAR: Changing Tides – $5.99 (prix de base : $19.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Extella Link – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Fate/Samurai Remnant – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Fe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy IX – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy VII – $6.39 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Firewatch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Frog Detective – $13.96 (prix de base : $19.95)

– Game Tengoku CrusinMix Special – $8.97 (prix de base : $29.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Garden Story – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Gear.Club Unlimited 2 – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Ghost of a Tale – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Ghost Trick – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Gimmick Special Edition – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Golf Story – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Grapple Dog – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Grindstone – $7.99 (prix de base : $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Guilty Gear – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Gunbrick: Reloaded – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Hades – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix Mega Pack – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Have a Nice Death – $16.66 (prix de base : $24.99)

– Hogwarts Legacy – $41.99 (prix de base : $59.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Iconoclasts – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – $40.19 (prix de base : $59.99)

– Inscryption – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Kao the Kangaroo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Kaze and the Wild Masks – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix Cloud Version – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $35.99 (prix de base : $89.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Kitaria Fables – $5.99 (prix de base : $19.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base : $48.00)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO 2K Drive – $19.79 (prix de base : $59.99)

– LEGO Bricktales – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Builder’s Journey – $4.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Light Fingers – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Dragons Cafe – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $5.24 (prix de base : $14.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Mad Rat Dead – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $25.15 (prix de base : $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Metroid Dread – $41.99 (prix de base : $59.99)

– MLB The Show 23 – $9.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Mortal Shell – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Mutant Mudds Collection – $1.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Neon White – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Nexomon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base : $19.99)

– NieR: Automata – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Night in the Woods – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $26.79 (prix de base : $39.99)

– Nintendo Switch Sports – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Nobody Saves the World – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler II – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli World – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Olympic Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base : $49.99)

– OPUS: Echo of Starsong – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Ori and the Blind Forest – $6.59 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Oxenfree – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Oxenfree II – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 3 Portable + Persona 4 Golden Bundle – $23.69 (prix de base : $39.49)

– Persona 3 Portable – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition – $20.99 (prix de base : $69.99)

– Persona 5 Tactica – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Tactica Digital Deluxe Edition – $59.99 (prix de base : $79.99)

– Persona Collection – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– PictoQuest – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Portal: Companion Collection – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Pumpkin Jack – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Puzzle Bobble Everybubble – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Q.U.B.E. 10th Anniversary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Quake – $3.29 (prix de base : $9.99)

– Radiant Silvergun – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Record of Agarest War – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 7 Biohazard Cloud – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Retro City Rampage DX – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Revita – $11.89 (prix de base : $16.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Road 96 – $4.99 (prix de base : $19.96)

– Road 96: Mile 0 – $5.19 (prix de base : $12.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $17.49 (prix de base : $24.99)

– RPG Time – $11.99 (prix de base : $29.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Saints Row: The Third – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Samba de Amigo: Party Central Digital Deluxe Edition – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– ScourgeBringer – $5.94 (prix de base : $16.99)

– SEG Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages G-LOC Air Battle – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae and the Seven Siresn – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition – $20.99 (prix de base : $69.99)

– Shin Megami Tensei V – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Shin Megami Tensei V Digital Deluxe Edition – $33.99 (prix de base : $84.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shovel Knight Dig – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sifu – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Silent Hope – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Skullgirls 2nd Encore – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Slay the Spire – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SmileBasic 4 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Solar Ash – $23.99 (prix de base : $39.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Colors: Ultimate – Digital Deluxe – $17.99 (prix de base : $44.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Frontiers – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition – $27.99 (prix de base : $69.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Origins – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Sonic Origins Plus – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Superstars – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Superstars Deluxe Edition – $45.49 (prix de base : $69.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Spelunky – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Spelunky 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (prix de base : $20.99)

– Star Renegades – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Pinball – $10.19 (prix de base : $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Stay Cool, Kobayashi-san: A River City Ransom Story – $1.99 (prix de base : $39.99)

– SteamWorld Quest – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Stick It to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $27.49 (prix de base : $49.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Super Mario Maker 2 – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Super Meat Boy Forever – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania Digital Deluxe Edition – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Tails of Iron – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Gardens Between – $2.99 (prix de base : $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.49 (prix de base : $29.99)

– The Rumble Fish 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Survivalists – $2.49 (prix de base : $24.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Torchlight II – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Transistor – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Trek to Yomi – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Trombone Champ – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Turrican Flashback – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Two Point Campus – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Two Point Hospital: Jumbo Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Ultra Street Fighter II: The Final Challengers – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– UnderMine – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Undertale – $10.04 (prix de base : $14.99)

– Unravel Two – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Unreal Life – $22.99 (prix de base : $13.79)

– Unruly Heroes – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 Bundle – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Valkyria Chronicles 4 Complete Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Vaporum – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Various Daylife – $14.49 (prix de base : $28.99)

– Voez – $10.00 (prix de base : $25.00)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wavetale – $14.99 (prix de base : $29.99)

– West of Loathing – $4.40 (prix de base : $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base : $15.99)

– Wonder Boy Anniversary Collection – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Wonder Boy Asha in Monster World – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Wonder Boy Returns Remix – $5.99 (prix de base : $14.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)