Les très vieux se souviennent des larmes pleins les yeux de MicroMachines sur Super Nintendo, les vieux se souviennent avec nostalgie de Mashed et de Mashed Fully Loaded sur Playstation 2 et les jeunes d’aujourd’hui se souviendront le cœur serré de Make Way. Le point commun entre ces trois jeux : des courses en multi local où la fourberie l’emporte le plus souvent sur le skill de conduite. De quoi perdre des amis proches (on est sur le même canapé), mais le jeu en vaut la chandelle.

À fond la caisse (à savon)

Make Way est un jeu de course de voiture typé arcade en vue aérienne dans lequel les joueurs construisent le tracé de la course au fur et à mesure puis s’affrontent sur le circuit qu’ils viennent d’élaborer. Chaque manche dure quelques dizaines de secondes, rarement plus de deux minutes. C’est fun, c’est rapide, c’est addictif, c’est fou.

Make Way est un croisement entre MicroMachines pour le côté courses les uns contre les autres dans lesquelles les moins rapides sont éliminés et un jeu de Meccano ou de Lego dans lequel on choisit des tronçons de route que l’on assemble pour faire le circuit tous ensemble.

Le jeu se décline en quatre modes de jeu qui se débloquent en augmentant de niveau. Le premier mode de jeu est un mode Course, qui permet de se familiariser avec le concept de construction. Le second mode de jeu appelé Classique ajoute des armes, des obstacles et surtout enlève les murs dans les lignes droites. En effet, les circuits se construisent en hauteur et autant les chutes sont impossibles dans le premier mode de jeu car il y a des murets tout le temps des deux côtés de la piste, autant dès le deuxième mode de jeu, les murets ne subsistent que dans les virages.

Le troisième mode de jeu sobrement intitulé Chaos met des armes et des obstacles partout et surtout enlève les murs partout sur les côtés. Bref, les chutes sont nombreuses, les coups bas entre adversaires aussi et l’excitation est à son comble.

La caisse à savon, ça glisse

Le véritable intérêt de Make Way est de pouvoir s’affronter à plusieurs que ce soit en ligne ou en local jusqu’à quatre. Tout le monde est sur le même écran, et la caméra suit le premier. Donc il est impératif de suivre le rythme ou de s’armer pour tirer sur ceux de devant. À plusieurs le jeu est particulièrement fun, et du fait de sa rapidité, les parties s’enchainent. En solo, le joueur peut affronter jusqu’à trois adversaires contrôlés par l’IA, avec une difficulté allant d’entraînement à difficile.

Le quatrième mode de jeu est un mode Personnalisé dans lequel les joueurs choisissent d’activer ou non les armes, les obstacles et la présence des murs sur les côtés. Cela permet de choisir entre la course pure ou les crasses et les mesquineries entre amis.

Chaque partie dure le temps qu’un joueur atteigne 3000 points. Dans certains cas, celui qui franchit tous les checkpoints en premier et qui arrive en tête de chaque manche atteint le score maximum en trois ou quatre manches. Parfois, quand c’est beaucoup plus serré, il va falloir une dizaine de manches pour départager les joueurs. Dans ce cas-là, le circuit devient de plus en plus long et de plus en plus parsemé d’embûches.

Il y a cinquante paliers à franchir pour obtenir l’ensemble des véhicules et l’ensemble des éléments de circuit pour terminer Make Way. L’intérêt de tout débloquer est que cela permet d’avoir des circuits très variés avec des boucles, des sauts, des pièges, bref autant d’éléments qui permettront d’avoir à chaque course un tracé unique. Impossible donc de se dire qu’on va apprendre par cœur un circuit pour y exceller, à chaque partie, les circuits seront différents.

Graphiquement, le jeu est plutôt joli, il est surtout très lisible et la caméra suit bien les véhicules de tête et zoome et dézoome toujours à bon escient. Sur le plan sonore, la musique est rythmée et va rajouter de l’excitation au stress des joueurs.

Make Way est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch

Conclusion 8 /10 Make Way est un excellent jeu de voiture arcade, ou comme son nom l’indique chacun va faire le chemin pour y affronter les autres ensuite. En solo, le jeu est sympa mais il servira surtout à débloquer tous les éléments qui permettront des parties folles en multijoueur. Make Way est fun, déjanté, jubilatoire à plusieurs. Un excellent party-game en ces temps de vacances de Noël. LES PLUS Un multijoueur complètement fou

