Grande légende de l’industrie du jeu vidéo grâce a ses travaux en qualité de Game Designer, le « papa de Mario » confie ne pas avoir l’intention de prendre sa retraite.

Âgé de 71 ans aujourd’hui, Miyamoto aurait déclaré au journal The Guardian au cours d’une interview qu’il ne pense pas prendre sa retraite de sitôt :

Le créateur de Mario & Zelda semble vouloir travailler aussi longtemps qu’il le puisse. Même si récemment il aurait plutôt un rôle de superviseur pour de plus grands projets (parcs d’attraction & films) au lieu d’être designer ou directeur.

Il se serait également prononcé a ce sujet :

Ces jours, je ne me sens plus comme un game designer. Je trouve des opportunités uniques chez Nintendo. La façon dont les choses marchent ici c’est qu’au lieu de suivre un plan à la lettre, nous tentons des choses afin de trouver notre propre voie. Les films, les parcs d’attractions… J’ai hâte de voir ce qu’il va en découler. Je suis encore nouveau dans l’industrie du cinéma et j’apprends encore, mais j’essaie de lire beaucoup de scripts et apprendre comment ils sont développés pour voir comment nous pourrions créer des films Nintendo uniques.