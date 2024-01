Lesquin, le 4 janvier 2024 – NACON et Big Ant Studios annoncent que Tiebreak: The Official Game of the ATP and WTA sera disponible prochainement en accès anticipé sur PC (Steam). Il sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo SwitchTM plus tard en 2024.

« Depuis le début du développement de Tiebreak, nous avons pour ambition de réaliser le meilleur jeu de tennis. C’est un sport complexe et pour lui rendre justice, nous voulons donner aux joueurs la possibilité de s’impliquer dès le lancement de la nouvelle saison de tennis ATP et WTA et nous aider à construire une expérience aussi complète et réaliste que possible. »

« Afin de répondre au mieux à cette ambition, nous avons pris la décision de lancer Tiebreak en accès anticipé le 11 janvier 2024 sur PC (Steam). Ce dernier nous permettra d’obtenir les retours des joueurs et d’optimiser notre prise de décision quant aux changements à appliquer pour améliorer le jeu avant sa sortie finale. »

« Nous sommes ravis de pouvoir dire que Tiebreak sera le jeu de tennis le plus authentique qui soit. Non seulement Tiebreak inclura l’ATP et la WTA, mais il y aura également plus de stades, plus de tournois, plus de compétitions et plus de joueurs sous licence que dans n’importe quel autre jeu de tennis avant lui ! »

L’équipe de développement de Big Ant Studios a sincèrement hâte d’interagir avec ceux qui participeront à la version d’accès anticipé de Tiebreak: The Official Game of the ATP and WTA.