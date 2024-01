Amis gamers, bienvenue dans les tréfonds du video gaming. Aujourd’hui nous tenons entre nos mains expertes un OVNI: Super Adventure Hand. As-tu un jour nourri le rêve d’incarner la Chose ? Non, pas le super héros badass des 4 Fantastiques. La Chose, cette adorable petite main se baladant seule dans le manoir de la famille Addams. Nous redescendons clairement d’un palier dans la trépignation des joueurs. Qui aurait pu un jour s’attendre à ce que nous suivions les péripéties d’une main en quête du mug sacré ? Pas nous en tout cas. Pourtant c’est bien ce que nous avons en face de nous au jour d’aujourd’hui. Ne perdons pas plus de temps, frottons-nous les mains, buvons un bon café et partons à la découverte de ce titre bien atypique.

Quand les pieds s’en prennent aux mains

Dans notre grande passion des jeux vidéos, nous avons quelquefois, entre une ou deux pépites, l’occasion de mettre la main sur des jeux un peu moins conventionnels. Comment dire que, parfois nous sommes surpris par l’audace, l’ambition et le génie créatif des développeurs. Les univers surprenants, concepts complètement barrés et gameplay parfois à s’en arracher les cheveux, sont fréquemment mis à l’honneur sur nos machines de jeux préférées. Il n’y a qu’à voir en exemple les Goat Simulator, Getting Over It ou encore le très récent Baby Steps pour se convaincre de cela.

Notre Super Adventure Hand, fait partie de cette secte des jeux absurdes et pourtant si hypnotisants. Dire que notre titre nous offre en plus de cela un scénario est encore plus sidéral. Nous allons donc démarrer le jeu avec une magnifique et splendide cinématique digne des plus beaux dessins animés. Sans rire, l’animation de départ est d’une beauté ahurissante. Celle-ci va nous raconter l’histoire d’une main, qui se balade dans la forêt et se fait soudain prendre en traquenard et attaquer par une bande de pieds, ce qui mènera notre jeune membre à tomber inconscient. Fin de la cinématique, début de la phase de gameplay, réveil douloureux. Le jeu a au moins le mérite de posséder un scénario, bien que totalement absurde ou bien trop philosophique pour nos esprits de gamers fermés.

Hand pain simulator

Nous évoquions un réveil douloureux il y a un instant. Douleur, c’est le mot le plus juste qui nous vient à l’esprit lorsque nous en venons à la phase de gameplay. Si la cinématique est de toute beauté et nous flatte la rétine, la phase de gameplay et ses graphismes, eux nous la brûlent au point d’en devenir aveugle et de vouloir s’en arracher les yeux de leurs orbites. Bon nous sommes très médisants, une fois passé le choc du passage de la cinématique au moteur du jeu, certes cela nous pique un peu les yeux, mais au final nous sommes tout de même devant un jeu assez joli, sans pour autant être magnifique. Cependant, ce qui nous marque le plus c’est l’animation de la main qui est contre toute attente très bien mise en scène. C’est un plaisir de la voir gambader, frapper de ses doigts dans des objets, saisir ces derniers, sauter, s’accrocher, tout cela se fait avec fluidité et plaisir.

Justement côté gameplay, nous devrons avancer dans des niveaux à la manière d’un Mario et aller le plus vite possible à la fin de celui-ci afin de récupérer le précieux mug, unique porte de sortie. Proposant une cinquantaine de niveaux, ces derniers se montreront de plus en plus complexes dans leur cheminement et énigmes.

La main et la physique

Oui, Super Adventure Hand propose des énigmes, enfin le mot est grand, déplacer telle ou telle chose à un endroit précis et c’est tout. Rien de bien compliqué en soit. En réalité, le plus compliqué dans ce jeu sera la physique de la main. Bien que la fluidité de notre personnage ne soit pas à remettre en question, ni le plaisir, il est certain que la physique liée à celle-ci ainsi qu’à la plupart des objets augmente d’un cran la difficulté. Ainsi lorsque nous sautons, notre main va effectuer des sauts assez grands, parfois même trop, certainement dus à sa légèreté. Il faudra alors bien doser ses sauts afin de ne pas finir dans le vide. Il sera toujours possible de s’agripper à des surfaces, ou des objets en tous genres, murs, blocs, étagères, boîtes de Pringles, VHS, poubelles et j’en passe. Sachez cependant que tous ces moyens d’accrochage auront leur propre physique. La VHS glissera ou tombera, la poubelle se fermera ou s’ouvrira. Bref, exactement de la même manière que dans un Goat Simulator, il est possible d’utiliser la physique.

Côté durée de vie, avec la cinquantaine de niveaux proposé par Super Adventure Hand, il faudra un minimum de 4 à 5 heures pour arriver au bout. Nous aurons tout le loisir d’y revenir afin de battre notre record de temps et tenter d’égaler ceux des classements en ligne. Si le scoring ne vous intéresse pas, il sera toujours possible de revenir dans le jeu afin de trouver tous les dés à coudre présents dans les niveaux, et qui sont nécessaires pour débloquer des éléments de personnalisation de notre main.

Enfin dernier point, la bande-son. Loin de proposer des musiques épiques, nous avons tout de même le droit à une OST sympathique bien que donnant l’impression de se répéter en boucle.

Super Adventure Hand est disponible sur l’eShop au prix de treize euros.

Conclusion 5.3 /10 Super Adventure Hand, est un jeu au concept étrange mais pourtant rafraîchissant. Nous contrôlons une main qui va devoir traverser des niveaux de plus en plus complexes et dangereux afin de trouver le mug magique lui permettant de valider le niveau. La physique digne d’un Goat Simulator, permettra de s’amuser avec les éléments des niveaux afin de pouvoir crapahuter et résoudre les sortes de puzzles pouvant obstruer notre cheminement. Le jeu est court, mais cela reste correct pour son prix. La possibilité d’y revenir pour des collectables est présente, tout comme des classements en ligne. Niveau graphismes, le titre se montre propre sans être pour autant une merveille de technologie. Mention spéciale pour l’animation de notre personnage qui est amusante, fluide et très agréable à prendre en main. LES PLUS Magnifiques cinématiques de toute beauté

