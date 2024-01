Annoncé il y a peu, Reigns : Three Kingdoms arrivera sur Nintendo Switch le 11 janvier.

La série Reigns a connu plusieurs opus dans la série, notamment sa version originale, une version Her Majesty et une Game of Thrones. Reigns : Three Kingdoms propose lui un gameplay plus stratégique avec sa mécanique de swiping basée sur les cartes et une nouvelle version de Romance of the Three Kingdoms.

Négociations militaires, mariages pour consolider des alliances, recrutements de soldats ? Swipez les cartes pour survivre dans cette épopée historique au tour par tour. Inspiré de l’épopée chinoise « Les Trois Royaumes », ce jeu plonge les joueurs dans les dernières années mouvementées de la dynastie Han. Vous découvrirez les nombreuses factions, les guerres et les héros de la saga en swipant pour valider des choix décisifs, faire équipe avec la bonne armée au bon moment, gagner du pouvoir et plus encore.

Trouvez de nouvelles façons de vous amuser avec la mécanique originale de cette franchise qui repose entièrement sur des cartes à swiper. Les secrets de l’intrigue seront révélés, vous pourrez mettre votre stratégie en place dans des combats au tour par tour et jouer à quantité de mini-jeux.

Faites l’expérience d’une histoire singulière racontée à travers une grande variété de personnages et de scénarios.

Lancez-vous dans des dizaines de quêtes indépendantes proposant chacune un arc narratif spécifique et ses propres héros à recruter, partenaires à épouser et enfants à élever.

Recrutez de nouveaux héros qui combattront avec vous dans des batailles de cartes au tour par tour.

Bâtissez votre dynastie et constatez vos progrès politiques.

Pour la première fois, emmenez vos recrues au combat contre d’autres joueurs dans des batailles de cartes en ligne.

À la fin de l’année dernière, ININ Games a annoncé que The Legend of Steel Empire sortirait sur Nintendo Switch en janvier 2024. Aujourd’hui, ils ont fixé une date de sortie officielle, informant les fans qu’ils pourront récupérer ce titre le 23 janvier 2024. Le jeu sortira en version physique et numérique, l’option physique étant disponible en précommande sur Play-Asia.

The Legend of Steel Empire est un jeu vidéo de type shoot-em-up à défilement latéral sorti initialement en 1992 sur la console Sega Genesis, puis porté sur la Game Boy Advance 2004 et la Nintendo 3DS en 2014. Grâce à son esthétique unique, Steel Empire est l’un des jeux de shoot-em-up les plus remarquables des années 1990.

Ce remaster HD est basé sur le jeu PC d’il y a quelques années, mais comporte quelques ajouts importants : Tous les graphismes ont été améliorés en haute définition, les commandes ont été retravaillées, et il y a un système de montée en niveau : plus vous collectez d’objets, plus vous devenez fort, mais aussi les adversaires deviennent plus résistants, et les hordes deviennent plus grandes…

« The Legend of Steel Empire », connu au Japon sous le nom de « Koutetsu Teikoku », est un jeu vidéo de type shoot ’em up développé par Hot B et initialement sorti sur la Sega Genesis, aussi connue sous le nom de Mega Drive, au début des années 1990 Ce jeu se distingue par son esthétique steampunk unique, un style qui n’était pas courant dans les jeux de l’époque Dans « The Legend of Steel Empire », les joueurs ont le choix entre piloter un avion ou un dirigeable, chaque véhicule offrant une expérience de jeu légèrement différente L’action se déroule dans un univers alternatif où la technologie steampunk prédomine, et les joueurs doivent naviguer à travers des niveaux divers tout en affrontant des ennemis sous forme de machines de guerre et d’automates Le gameplay est typique des shoot ’em up horizontaux, avec une emphase sur les tirs continus et l’esquive des attaques ennemies Les niveaux sont conçus de manière créative, intégrant des éléments visuels impressionnants qui reflètent l’époque industrielle et l’imagerie steampunk.