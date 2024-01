C’est via l’utilisateur X (ex-twiter) Gyo qu’on apprend aujourd’hui sur els chiffres des stocks day-one des prochaines grosses sorties.On notera plusiuers choses. Déjà, pour le contexte, pour les Zelda/Mario/Pokémon, on tourne autour des 200 000 à 400 000 exemplaires en day one.

Nintendo mise beaucoup sur Princess Peach: Showtime! avec un gros lancement de prévu, mais ne semble pas trop croire au succès d’Another Code: Recollection avec très peu de stock pour le lancement. Ubisoft semble aussi bien plus croire en Prince of Persia sur Nintendo Switch, puisque le cumul des versions PS4/PS5/XBS est en dessous des stocks day-one Switch.

• FFVII Rebirth – 100.000

• Princess Peach: Showtime! – 70.000

• Suicide Squad – 70.000

• Rise of the Rodin – 60.000

• Prince of Persia (Switch) – 54.000

• Prince of Persia (PS4/PS5/XBS) – 40.000

• Skull and Bone – 51.000

• Mario vs DK – 40.000

• The Last of Us Part II Remastered – 40.000

• Banishers: Ghosts of New Eden – 30.000

• Another Code: Recollection – 25.000

• Alone in the Dark – 19.000