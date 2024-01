D’après le site, le prix des nouveaux modèles a augmenté de 33 % pour atteindre 400 dollars américains, ce qui permet d’alléger la pression sur les coûts exercée par Hung Chun et d’autres fabricants tiers et d’augmenter les marges brutes.

Attention, l’article ci-dessous retransmet les informations du site taïwanais, ce n’est en rien des informations officielles.

Selon de nombreuses rumeurs, Nintendo devrait lancer une nouvelle Switch cette année pour conquérir à nouveau le marché. Par contre, en réponse à la pression de l’inflation mondiale et à la morosité du yen japonais, le prix de la nouvelle console sera augmenté d’une manière importante, passant de 300 dollars US à 400 dollars US, soit une augmentation de 33%.

De plus, étant donné que la Switch n’a jamais eu de mise à jour hardware majeure depuis son lancement, le marché s’attend à ce que Nintendo lance probablement la nouvelle génération au second semestre de cette année, et certaines des spécifications matérielles seront également améliorées, notamment le processeur serait équipé de la puce T239 de NVIDIA, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage, l’autonomie de la batterie sera également grandement améliorée, et le taux de rafraîchissement de l’écran sera porté à 120 Hz.

En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement de la Switch, Honzun est principalement responsable de la fourniture des châssis, tandis que Yuan-Phase et Wei-Chiun Electric fournissent des circuits intégrés et des composants liés à la charge, Jasper fournit des microphones MEMS et Moulder des circuits intégrés de commande de ventilateur.