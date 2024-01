Lil’ Guardsman vient de recevoir une date de sortie sur Nintendo Switch, il arrivera sur l’eShop le 23 janvier 2024.

Artiom Komarov, cofondateur et codirecteur de Hilltop, a déclaré : Avec Lil’ Guardsman, nous voulions mélanger la résolution d’énigmes par déduction et le scénario à embranchements de Papers, Please avec la chaleur et l’humour de Monkey Island et de Grim Fandango. Cela fait deux ans que nous nous amusons à imaginer des scénarios, des dialogues, des gags visuels et à imaginer les voix qui composent le monde de Lil’ Guardsman. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin le partager avec tout le monde le 23 janvier !

La date de sortie annoncée aujourd’hui est accompagnée d’une nouvelle bande-annonce (voir ci-dessous) qui présente aux joueurs Lil, une jeune gardienne remplaçante de 12 ans, alors qu’elle explique ce qu’il faut faire pour remplacer son père volage au travail. Les fans peuvent avoir un aperçu des personnages hauts en couleur, des décisions difficiles et de toutes les manigances liées à la sécurité auxquelles ils seront confrontés dans le jeu.

Imaginez être une fille de 12 ans, soudain chargée de garder les portes du château et de décider si les elfes, les gobelins, et une centaine d’autres personnages peuvent y entrer. Un merveilleux mélange de déduction, de récit et de casse-tête.

Dans ce jeu d’aventure et de déduction, vous incarnez Lil, une héroïne improbable de 12 ans, qui remplace son père au poste de garde et doit décider du destin de plus de 100 personnages uniques.

Vous interrogerez humains, elfes, gobelins, cyclopes et autres créatures fantastiques et déterminerez qui peut entrer ou non grâce à votre pouvoir de déduction et à vos outils. Envoyer des visiteurs en prison, les réduire accidentellement en cendres ou les laisser continuer leur chemin, c’est votre métier. Mais attention : en choisissant qui peut entrer dans le château, vous déterminez le destin du royaume.

Un récit mêlant fantastique et comédie : découvrez le Sprawl et ses habitants fantastiques et originaux à l’occasion d’un mariage royal où deux royaumes rivalisent pour obtenir une alliance, et du siège qui suit imposé par celui que vous avez courroucé. Vos décisions détermineront le destin de la cité et de ses habitants !

Interrogatoires façon casse-tête : interrogez plus de 100 personnages entièrement doublés en faisant de votre mieux pour obtenir un score parfait.

Outils du métier : dépensez judicieusement votre or durement gagné pour améliorer vos outils de garde et déployez-les de manière stratégique pour ne laisser passer que les bonnes personnes ou… les bons gobelins ?

Remontez dans le temps : utilisez votre fidèle Chronometer3000 pour retourner en arrière et obtenir un meilleur score… mais faites attention à ne pas endommager l’espace-temps au passage.