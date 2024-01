Le shoot’em up a fait la gloire des salles d’arcades d’antan et se destinait à une frange de joueurs chevronnés. Style de niche mais qui garde un public fervent, Irem propose une compilation de ses premières gloires. Irem Collection Volume 1 est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.

Maintenant tu as les Souls, avant tu avais les SHMUP

Shoot’em up… Derrière cet anglicisme se cache un jeu de tir en défilement vertical ou horizontal. Le principe est d’exterminer tous les ennemis à l’écran, en prenant soin d’éviter les salves de vos assaillants.

Réflexes, dextérité et sang froid sont de rigueur. On parle aujourd’hui de l’exigence des Souls, mais cela n’est rien comparé aux jeux des années 80, surtout ceux d’arcade. Le but étant de racheter du crédit à tour de bras !

La compilation Irem Collection Volume 1 propose de redécouvrir 3 titres légendaires : Image Fight, Image Fight 2 et X Multiply.

Les découvrir dans leurs moutures arcades, NES ou même PC-Engine est un bonheur. Cela démontre le gap qu’il pouvait y avoir entre les différentes machines et le confort imbattable de l’arcade à cette époque.

Sur ce point, la compilation est exemplaire.

Joueurs du 21e siècle, vous n’êtes pas à la hauteur !

Pour palier à la difficulté parfois frustrante, Irem a eu la bonne idée de mettre des crédits à volonté et un rewind infini. Même avec ça, nous nous sommes vus faire des retours en arrière parfois incessants tant les assaillants peuvent être féroces.

On découvre l’exigence toute autre des jeux de l’époque. Pas de tutoriel, pas de temps d’adaptation et de dialogues à rallonge pour poser un univers. On nous jette dans la fosse aux lions et à nous de nous en sortir. Et la victoire a un goût exquis !

Quand le gap avait un sens

Irem Collection a une dimension historique intéressante au possible. Au lieu de simplement prendre la meilleure version de leur jeu, il laisse le choix de découvrir chaque itération. Passer de la version NES à la version Arcade montre un écart colossal. Texture, fluidité, environnement sonore. Le gap générationnel est réel et vraiment marquant.

C’est à saluer, puisque cette proposition en fait à la fois un jeu généreux, mais aussi un petit bout d’histoire. Les différents portages sont parfaits, en docké ou en nomade. Le gameplay est précis, réactif et impossible à prendre en défaut.

L’habillage sonore est fidèle, laissant certaines compositions s’exprimer pleinement. Irem fait donc un travail d’orfèvre avec la collaboration de Tozai Games. L’avantage de cette compilation, c’est que si l’envie vous prend de faire chaque version, la durée de vie est plus que conséquente. Comptez une dizaine d’heures si vous vous aidez du rewind et bien plus si vous tentez l’expérience “Old fashionned”. Mais à vos risques et périls, cette voie étant diablement difficile.

Conclusion 7 /10 L’histoire du jeu vidéo peut se savourer manette en main et pas uniquement au travers d'un simple magazine. Son patrimoine perdure par le biais des portages, et Irem signe ici un portage exemplaire ! Si vous désirez vous replonger dans la folie de l’arcade des années 80, cette compilation est faite pour vous ! LES PLUS Du contenu conséquent

Du contenu conséquent Une bande-son top

Une bande-son top Les options supplémentaires qui facilitent le jeu LES MOINS Les versions NES étaient clairement en deçà du reste Détail de la note Graphisme 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie 0